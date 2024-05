Ko labu veselībai dod “zilā pienene” – cigoriņš

Inulīnu – 85 % no tā veido šķiedrvielas – cilvēka organisms nespēj sagremot, tas netiek absorbēts asinsritē un nav iesaistīts vielmaiņā, tomēr tas ir ārkārtīgi labvēlīgs organismam. Tā kā inulīna galvenā darbības vieta ir resnā zarna, tas kalpo par barības vielu avotu zarnu mikroorganismiem. Tas nodrošina optimālus dzīves apstākļus “labajām” baktērijām, veicina to augšanu un dalīšanos, tādējādi novēršot nevēlamu baktēriju pavairošanos. Kā pārbaudītas prebiotikas cigoriņu sakņu šķiedras (inulīns, oligofruktoze) atbalsta veselīgu zarnu mikrobiotu un selektīvi veicina labvēlīgu mikroorganismu, piemēram, bifidobaktēriju, augšanu zarnās. Šīs inulīna īpašības ir pierādītas daudzos pētījumos. Neatbildēts bija palicis jautājums, vai inulīna iedarbība mainās atkarībā no tā, kādam produktam to pievieno. Tagad noskaidrots arī tas.