Velosezona izdosies ar spēcīgām locītavām

2022. gada pētījumā, kas tika veikts Austrālijas Nacionālās zinātnes aģentūras CSIRO uzraudzībā, kurā tika novērtēti 235 pieaugušie vecumā no 40 līdz 65 gadiem un ko vadīja Dr. Welma Stonehouse (tas publicēts žurnālā The American Journal of Clinical Nutrition), pārbaudīja krila eļļas fosfolipīdu Superba BOOST™ ietekmi uz pieaugušajiem ar osteoartrītu. Un tajā secināts, ka krila eļļa, lietota ik dienu sešu mēnešu garumā, uzlabo stāvokli ceļu sāpju un stīvuma gadījumos un veicina fizisko funkciju pieaugušajiem vecumā no 40 līdz 65 gadiem ar vieglu vai vidēji smagu ceļa osteoartrītu.