Kas notiek ar tavām smadzenēm, ja katru dienu veic fiziskas aktivitātes?

Kāda fiziskā aktivitāte smadzenēm patīk vislabāk? Jebkura! Tai jābūt atbilstošai tavai fiziskajai sagatavotībai un interesēm. “Kusties bez pārmērībām un, galvenais, ar prieku! Atrodi to, kas tev patīk, – dejo tautas dejas, nūjo vai vingro mājās. Darot to, kas patīk, ir lielāka iespējamība, ka vēlēsies to darīt vēlreiz.” Smadzenēm patīk regulāras rutīnas kustības, taču mēģini ik pa laikam apgūt kaut ko jaunu – sporta veidu, deju vai citu kustību praksi, jo tad tas būs treniņš ne tikai ķermeņa muskuļiem, bet arī galvai. “Apgūstot jaunas kustības, fokusējies, smadzenes iespringst, jo jāapgūst jauna koordinācija, jātrenē kustību atmiņa, un rodas jauni neironu savienojumi. Tas smadzenes padara tikai spēcīgākas.”