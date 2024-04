Lipīga slimība, par ko bieži nerunā! Kas ir moluski un kam lielākais risks tos saķert?

Pagaidām gan ir ļoti maz pētījumu saistībā ar šīs vīrusinfekcijas inkubācijas periodu, taču tiek lēsts, ka tas ir no divām nedēļām līdz pat sešiem mēnešiem. Veidojumi parasti parādās dažas nedēļas pēc saskares ar inficēto cilvēku vai priekšmetu, taču infekcija noteikti neizplatās klepojot vai šķaudot, jo tā paliek vien ādas virsējā slānī un necirkulē pa visu ķermeni. Tas nozīmē arī to, ka tad, kad izzudis pēdējais molusku radītais ādas bojājums, arī vīruss ir pagājis, un cilvēks vairs nevar to izplatīt citiem.