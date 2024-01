Keita Binghema, kura 2020. gadā vadīja Apvienotās Karalistes Vakcīnas darba grupu, brīdināja, ka tagad, kad Covid-19 tiek uzskatīta par "lielākoties ikdienišķu slimību", nedrīkstam novērst uzmanību.

Viņa izteica stingru brīdinājumu: "Ļaujiet man teikt tā: 1918.un 1919. gada gripas pandēmija visā pasaulē nogalināja vismaz 50 miljonus cilvēku, kas ir divreiz vairāk nekā Pirmajā pasaules karā bojāgājušo. Šodien mēs varam sagaidīt līdzīgu nāves gadījumu skaitu, ko izraisīs kāds no daudzajiem jau esošajiem vīrusiem. Šodien ir vairāk vīrusu, kas aktīvi replicējas un mutē, nekā visas pārējās dzīvības formas uz mūsu planētas kopā. Protams, ne visi no tiem apdraud cilvēkus, bet daudzi no tiem apdraud."

Viņa atklāja, ka pašlaik zinātnieki zina 25 vīrusu dzimtas, kurās ir tūkstošiem atsevišķu mutāciju, kas varētu kļūt par pasaules mēroga slimību.

Aprēķini liecina, ka pasaulē ir vēl aptuveni miljons neidentificētu kukaiņu, kas spēj pārnēsāt slimības, radot draudus cilvēcei.

Eksperte piebilda: "Savā ziņā mums paveicās ar Covid-19, neskatoties uz to, ka tā izraisīja 20 miljonus vai vairāk nāves gadījumu visā pasaulē. Tomēr lielākā daļa ar vīrusu inficēto cilvēku spēja izveseļoties. Iedomājieties, ka X slimība ir tikpat infekcioza kā masalas, bet mirstības rādītājs ir tāds pats kā Ebolas [67 %] vīrusam.”

Eksperte uzskata, ka pandēmiju izplatība nav nejauša. Viņa norādīja uz trim galvenajiem iemesliem - globalizāciju, pilsētu pārblīvēšanos un mežu izciršanu, kas rada "ideālus apstākļus" šo infekciju pārlēkšanai starp sugām.

Viņa uzsvēra: "Mums jau tagad ir jāsper pirmie soļi nākamās pandēmijas apkarošanā!”

Tikmēr pasaules līderi tiekas Davosā, lai apspriestu hipotētiskas "X slimības" pandēmijas draudus. Pasaules Veselības organizācija (PVO) "X slimību" līdzās Covid-19, Ebolas un Zikas vīrusam ir atzinusi par prioritāti, par kuru jāveic izpratnes veicināšanas kampaņas.