Kā stiprināt imunitāti vīrusu laikā? Skaidro farmaceite

Pēcsvētku periodā, it īpaši ziemā, organisms bieži vien ir noguris no svinībām un aukstā laika, un tam sāk pietrūkt nepieciešamo vitamīnu un enerģijas. Viena no svarīgākajām lietām, kas būtu jādara pēc lielā svētku “skrējiena”, ir jāsniedz organismam atelpas brīdis, lai varētu pilnvērtīgi atgriezties ierastajā ritmā ar jauniem spēkiem, nevis turēties uz pēdējām enerģijas rezervēm, stāsta farmaceite L. Graudiņa. Atpūta katram var būt dažāda, piemēram, labi izgulēties, pavadīt laiku pie dabas un doties kādā pastaigā vai pārgājienā, diena ar tējas vai kafijas tasi un labu grāmatu vai filmu, un tamlīdzīgi. Ļaujot organismam atpūsties, ir lielāka iespēja izvairīties no saslimšanas un vājuma sajūtas.

Kā pasargāt sevi no saslimšanas?

Lai nesaslimtu, ir iespējams jau savlaicīgi veikt profilaktiskas darbības, kas palīdzēs organismam cīnīties pret dažādiem vīrusiem un saslimšanām. Farmaceite L. Graudiņa dod padomus, kurus ievērot ik dienas, lai pēc iespējas izvairītos no saslimšanas.

Kvalitatīvs miegs – jāatceras par pietiekošu miega daudzumu, jo, ja organismam ir iespēja pilnvērtīgi atjaunot savus spēkus, tas veiksmīgāk cīnīsies pret iespējamajām saslimšanām. Brīžos, kad grūtāk iemigt, noderēs dažādas augu tējas vai citi preparāti miega kvalitātes uzlabošanai.

Stress, fiziska un arī emocionāla pārslodze, kā arī nesabalansēts uzturs ir faktori, kas arī novārdzina organismu un padara to uzņēmīgāku pret potenciāliem vīrusiem. Jāatceras par stresa kontroli, atpūtu un veselīgu uzturu ikdienā.

Sausa gļotāda – viens no iemesliem saslimšanai. Apkures sezonas laikā tiek izsausināta ne vien āda, bet arī gļotādas, kas tās padara uzņēmīgākas vīrusiem. Tāpēc, lai sevi pasargātu, ir būtiski tās mitrināt. Deguna gļotādas mitrināšanai var izmantot ziedes, pilienus vai sprejus, kas paredzēti šim mērķim. Aptiekās ir pieejami arī spreji un ziedes, kuri darbojas preventīvi un ir paredzēti tieši, lai pasargātu organismu no vīrusiem.

Vitamīniem un minerālvielām ir būtiska nozīme mūsu organismā, tai skaitā to aizsargspēju stiprināšanā. Lai stiprinātu organisma imūnsistēmu, aptieku sortimentā ir iespējams atrast gan bezrecepšu medikamentus, kas paredzēti gripas un saaukstēšanās profilaksei, gan arī dažādus uztura bagātinātājus imunitātei. No plašā uztura bagātinātāju klāsta var izvēlēties vai nu kompleksos vitamīnus, kas var saturēt papildus arī kādus augu ekstraktus, vai arī atsevišķus vitamīnus un minerālvielas. Imunitāti stiprināt palīdzēs C vitamīns, cinks, D vitamīns, selēns, ehinācija, plūškoks, beta-glikāni, bišu produkti, kā arī probiotiķi.

Telpu vēdināšana – jāatceras par regulāru telpu vēdināšanu, lai izvairītos no vīrusiem un citām saslimšanām.

Kā atgūties pēc slimošanas?

Nav noslēpums, ka pēc slimošanas organisms ir novājināts un līdz ar to ilgstoši var saglabāties nespēks. Cīnoties pret vīrusiem, organisms patērē vairāk enerģijas un resursu, tādēļ pēc slimošanas ir būtiski palīdzēt organismam atjaunoties. Šajā gadījumā var izvēlēties kompleksos vitamīnus. Tie var būt vienkārši vai arī tie, kas paredzēti imunitātes stiprināšanai. Papildus enerģijai var izvēlēties līdzekļus, kas satur ženšeņa vai eleiterokoka ekstraktu, kas ir dabiskie stimulatori un dos tonusu. Lai palīdzētu organismam veiksmīgāk izmantot to enerģiju, kas tam jau ir, var izvēlēties koenzīmu Q10 saturošus līdzekļus vai arī bezrecepšu medikamentus, kas satur aktīvo vielu meldoniju.

Arī zarnu mikroflora ļoti ietekmē to, cik veiksmīgi darbojas organisma imūnsistēma un cik ātrs ir atlabšanas process pēc slimošanas. Ja ir izjaukta dabīgā zarnu mikroflora, organisms ir uzņēmīgāks pret dažādām saslimšanām. To var izjaukt ar nesabalansētu uzturu, medikamentu, piemēram, antibiotiku, lietošanu, arī pastāvīgs stress ir faktors, kas traucē zarnu mikloforas pilnvērtīgai darbībai. Zarnu mikrofloras darbību varam atbalstīt, uzturā iekļaujot fermentētus un/vai šķiedrvielas saturošus produktus, bet pēc slimošanas būtu vajadzīgs lielāks atbalsts un tādēļ būtu vēlams izvēlēties tā saucamās labās baktērijas jeb probiotiķus, uzsver farmaceite L. Graudiņa. Tos var izvēlēties gan brīžos, kad ir jūtams diskomforts vēderā, piemēram, šķidrāka vēdera izeja, pūšanās, aizcietējumi, gan arī, kad šķietami ar vēderu viss ir labi, bet organisma imūnsistēmas darbība ir novājināta. Pieejamais probiotiķu klāsts ir ļoti plašs, un to izvēle būs atkarīga no katra individuālā gaidījuma, līdz ar to arī probiotiķu kursa lietošanas ilgums var svārstīties no 6 līdz 21 dienai vai pat ilgāk.

