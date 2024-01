Vai ir droši lietot uztura bagātinātājus, kuriem nule kā beidzies termiņš? 

Lai gan dažādu vitamīnu un to kompleksu derīguma termiņi ir pietiekoši gari, to iedarbība laika gaitā var samazināties. Saskaņā ar 2017. gadā žurnālā "The American Journal of Clinical Nutrition" publicēto pārskatu multivitamīni vidēji ir izstrādāti tā, lai to efektivitāte saglabātos aptuveni divus gadus pēc izgatavošanas datuma. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka tie kļūst veselībai kaitīgi pēc termiņa beigām.

Uztura speciāliste un dietoloģe Katrīne Džervacio gan uzsver, ka pēc iepakojuma atvēršanas vitamīnus būtu vēlams izlietot sešu mēnešu laikā. Risks, ka multivitamīni, kuru derīguma termiņš beidzies, varētu nopietni kaitēt, ir neliels. Tomēr pēc derīguma termiņa beigām tie kļūst mazāk iedarbīgi. Tomēr dažu vitamīnu iedarbības zudums var būt nenozīmīgs pat pēc derīguma termiņa beigām.

"Kopumā nav zināms, ka multivitamīnu, kuru derīguma termiņš ir beidzies, lietošana radītu blakusparādības. Vienīgās bažas, lietojot vitamīnus ar beigušos derīguma termiņu, ir par to iedarbīgumu un efektivitāti,” uzsver dietoloģe.