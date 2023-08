"Vai mums maz pietiks naudas?" - dzīves dārdzība liek iedzīvotājiem būt bailēs par veselību

Pirms gada vecuma grupā no 50-74 gadiem vidū minētās bažas pauda pat vairāk nekā 70% respondentu, un arī šogad šāds atbilžu īpatsvars ir augstākais tieši šajā vecuma grupā. Vairāk nekā 60% aptaujāto arī vecumā no 30-49 gadiem bažījas, ka nepietiks līdzekļu pietiekamām rūpēm par veselību. Turklāt sieviešu vidū ir nedaudz vairāk to, kuras uzskata, ka līdzekļu veselībai varētu nepietikt.

“Redzams, ka gan pirms gada, gan šodien vairums iedzīvotāju vienlīdz uztrauc, ka citās jomās aizvien pieaugošo izdevumu dēļ viņiem nepietiks naudas, lai pietiekami parūpētos par savu veselību. Iespējas medicīnā kļūst aizvien plašākas, gan lai profilaktiski uzturētu veselību, gan ārstētos pie speciālistiem, regulāri saņemtu atbilstošas zāles, tomēr pakāpeniski pieaug finansiālais slogs, lai segtu primāros izdevumus par pārtiku, komunālajiem maksājumiem.

Pieļaujami – fakts, ka procentuāli šo iedzīvotāju skaits, kuri bažījas par līdzekļu pieejamību veselības uzturēšanai, ir nemainīgs, apliecina arī to, ka realitātē izmaiņas nav tik lielas – atbilde vairāk skaidrojama ar finansiālu piesardzību un neziņu par nākotni,” par aptaujas apkopotajos datos novēroto dalās farmaceite Ērika Pētersone.

2022. gadā veiktajā aptaujā uz jautājumu, vai pieaugošos izdevumus dažādās dzīves jomās saskatāt kā draudu, ka nepietiks līdzekļu pietiekamām rūpēm par veselību, apstiprinoši visvairāk atbildēja Latgales – 73%, šogad nedaudz mazāk – 69%.

Pārējos reģionos rezultāti ir līdzīgi kā pērn, kad Kurzemē 70% iedzīvotāji pauda bažas par pietiekami daudz līdzekļiem, ko izmantot veselības labā. Līdzīgi arī Rīgā, Pierīgā un Zemgalē, kur šādu atbildi apstiprināja vairāk nekā 60% aptaujāto. Aizvadītajā gadā reģionu griezumā mazāk šādu viedokli pauda Vidzemes iedzīvotāji – 57%, bet šogad viņu īpatsvars ir palielinājies līdz 67%.

Veiktās aptaujas jaunākās vecuma grupas 18 – 29 gadus jauno iedzīvotāju vidū gan šogad, gan pirms gada veiktajā aptaujā salīdzinājumā ar citām vecuma grupām ir redzama lielāka pārliecība par to, ka viņi veselībai līdzekļus vienmēr atradīs, tādēļ sadārdzinājums citās dzīves jomās neuztrauc. Šāda pārliecība starp visām vecuma grupām lielākā mērā ir vērojama Pierīgas – 18%, Rīgas un Vidzemes – 16%, Kurzemes – 15%, Zemgales – 14% iedzīvotāju vidū, bet no Latgales tikai 11% respondenti atbildējuši, ka veselībai līdzekļus vienmēr atradīs.

16% respondentu nav domājuši par to, ka nepietiks līdzekļu pietiekamām rūpēm par veselību. Visvairāk šādu atbildi snieguši iedzīvotāji vecumā no 40-49 gadiem. 2% aptaujāto iedzīvotāju sacījuši, ka viņiem nav nepieciešams izdot līdzekļus veselības uzturēšanai. Starp 60-74 gadus gadus sasniegušajiem senioriem neviens respondents nebija tāds, kuram nebūtu jāizdod līdzekļi rūpēm par veselību.