Ragavas vasarā, veselību stiprināt jau šobrīd

Realitātes sajūtu saglabāt palīdzēja dažas veselības problēmas – vasaras sākumā iemanījos saaukstēties, vēlāk ne no šā, ne no tā uzmetās aukstumpumpa, sportojot nobrāztais ceļgals dzija vairākas nedēļas, matus tikai ar regulāru masku lietošanu bija iespējams padarīt spīdīgus un veselīgus, un jau pirmajos vēsajos augusta vakaros roka tā vien stiepās pēc vilnas jakas… Iedomājos: ja jau vasarā notiek šādi, kas būs rudenī un ziemā? Nav ne vēlmes, ne iespēju slimot: katra saslimšana izsit no ierindas gan darbu ziņā, gan finansiāli.

Laikam arī globālā tīmekļa algoritmi sajuta manas bažas un sāka “izmest” dažādus ierakstus par imūnsistēmas stiprināšanu. Lasīt par simptomiem, kas liecina par vāju imunitāti, šķita līdzīgi anketas aizpildīšanai – teju pie katra varēju ievilkt ķeksīti: augsts stresa līmenis, kam seko veselības problēmas, bieža saaukstēšanās, vēdergraizes un citas zarnu trakta problēmas, dažādas infekcijas slimības, pastāvīga vājuma sajūta un nogurums… Zinātnieku pētījumi liecina, ka vājai imūnsistēmai ir arī vājas pretošanās spējas, piemēram, normālos apstākļos ir pieļaujams saslimt ar saaukstēšanos vidēji trīs reizes gadā, un organisms tiek ar to galā aptuveni nedēļas laikā, bet, ja saaukstēšanās notiek biežāk, organisma spējas cīnīties ar mikrobiem ir stipri samazinātas.

Uzzināju arī, ka aptuveni 70 procenti imūnsistēmas atrodas gremošanas traktā un tur arī notiek galvenā cīņa ar infekcijām, bet nemitīgā cīņā “nogurušas” labās baktērijas un citi mikroorganismi nav labi palīgi.[1] Tāpat arī matu un nagu stāvoklis uzskatāmi signalizē gan par organisma kopējo stāvokli, gan vitamīnu un minerālvielu pietiekamību.

Nākamais, protams, bija jautājums – ko darīt? Pievērsties regulārai sportošanai? Vairāk elpot svaigu gaisu? Iemācīties nestresot? Tas viss prasa papildu laiku un ne vienmēr ir iespējams. Efektīvāks līdzeklis būtu uztura bagātinātāji, bet arī tie ir gana dažādi, lai cilvēks bez priekšzināšanām apjuktu. Pastudēju informāciju un secināju, ka daļa šo līdzekļu ir paredzēti imūnsistēmas stimulēšanai, panākot strauju un jaudīgu reakciju, bet cita – tās lēnam un stabilam atbalstam. Bija nepieciešams padoms, lai izvēlētos piemērotāko.

Kurš cits par manu veselību zinās labāk nekā ģimenes ārsts? Protams, devos taisnā ceļā pie viņa. Uzklausījis manu problēmu, speciālists sāka ar seno sakāmvārdu: “Kal ratus ziemā, ragavas – vasarā.” Tas ir, ieteica sākt domāt par ziemu jau tagad, kad visu vēl var paspēt lēnām un mierīgi. Pirmajā mirklī varot šķist, ka efektīvāks ir pirmais risinājums – strauja imunitātes stiprināšana. Tomēr izrādās, ka, pārspīlējot ar stimulēšanu, iespējams panākt gluži pretēju reakciju – ar šo “būstu” jeb trieciendevu organisma imūnsistēma tiek izsista no dabiskā līdzsvara un var saiet grīstē.

Piemēram, zinātniskajā žurnālā “Food Chemistry” publicētajā rakstā minēti nesen veikta pētījuma rezultāti apliecina, ka sagatavot organisma imūnsistēmu iespējamam apdraudējumam (iekaisumam, saslimšanai, infekcijai) vislabāk var palīdzēt imūnmodulatori – vielas, kas regulē imūnsistēmas reakciju uz apdraudējumu. Viss atkarīgs no homeostāzes – dzīvo organismu mehānisma, kas stabilizē arī imūnsistēmas darbību attiecībā pret mainīgo apkārtējo vidi. Organismu stiprina pastāvīga homeostāze visās funkcijās, piemēram, temperatūras un hormonu līdzsvara uzturēšanā, tāpat arī imūnsistēma ir veidota, lai saglabātu nemainīgu stāvokli, darbotos optimāli un efektīvi reaģētu uz saslimšanu.[2] Tikai vienmērīgi stipra imūnsistēma ir precīzi sagatavota darbībai.

Tiktāl bija skaidrs, tagad tikai jāatrod labākais līdzeklis. Kad apciemoju mammu, noskaidrojās, ka viņa par imunitātes stiprināšanu jau bija ievākusi šādu tādu informāciju (par bērnu un mazbērnu veselību taču jārūpējas!) un atcerējās par noderīgo lietu plauktā noglabātu pērnā gada žurnālu, kurā bijis raksts par ļoti labu imunitātes stiprinātāju – LYLimmunUP, ko esot ieteikusi Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece. Tā kā viņa pati ir praktizējoša ģimenes ārste, tad sacītais, visticamāk, balstās pieredzē ar pacientiem un ir jo uzticamāks.

Mamma nelaida mani prom, kamēr nebiju izlasījusi minēto rakstu. Tātad īsumā: LYLimmunUP ir sinerģisks komplekss no 15 būtiskākajiem mikroelementiem, kuri gadsimtiem ilgi ir pazīstami ar savām spēcinošajām īpašībām augšējo elpceļu aizsardzībai, imunitātes spēcināšanai un vīrusu profilaksei. Īpašu uzmanību pievērsu faktam, ka komplekss radīts tieši Latvijas iedzīvotājiem, ņemot vērā šeit raksturīgās slimības un vīrusus, kā arī dzīvesveidu un klimata īpatnības.

Vienā kapsulā ietilpināti seši jaudīgi augu ekstrakti (ehinācijas, rozmarīna, liepziedu, melnā plūškoka augļu, aroniju un citronmētras), pieci imūnajai vitalitātei nepieciešamākie vitamīni (C, D3, A, B6 un B9) un četras nozīmīgas minerālvielas aminoskābju helātu formā – cinks, varš, selēns un dzelzs, kam zinātniskajos pētījumos ir konstatēta tieša saikne ar imūnsistēmas atbalstu –, kā arī citrusu bioflavonoīdi, kas apgādā organismu ar antioksidantiem un cīnās ar dažādiem vīrusiem. Šī mikroelementu supergrupas formula ir rūpīgi pārdomāta un iedarbīga – visi augu ekstrakti un bioflavonoīdi papildina cits citu, nevis darbojas atsevišķi no citiem. Tas padara LYLimmunUP par līdzīgu medikamentam – tik iedarbīgs tas ir!

Pa ceļam mājup iegriezos aptiekā un jau grasījos nosaukt vajadzīgo, kad sapratu, ka esmu aizmirsusi nosaukumu. Bet velti bažījos: tiklīdz sāku to raksturot, farmaceite pamāja ar galvu: “Ahā, jūs domājat LYLimmunUP? Patlaban šajā jomā nekā labāka nav, īpaši ja ņem vērā, ka formula ir piemērota vietējiem apstākļiem.” Vēl es uzzināju, ka līdzekļa aminoskābju helātu molekulas ir ļoti mazas, tāpēc viegli nokļūst šūnās, kur pilnībā uzsūcas.[3] Un īpaši iepriecināja fakts, ka, pateicoties spēcinošajam aktīvo vielu kompleksam, šis līdzeklis ir vienīgais Latvijā, kura sastāvs ir piemērots gan ilgtermiņa profilaksei, gan ārstēšanai, – tieši tas, kas man bija vajadzīgs!

Lietoju LYLimmunUP jau pāris nedēļu, un rezultāts ir satriecošs – jūtu, kā vitamīni, minerālvielas un augu ekstrakti riņķo manā organismā, atgriežot tam dzīvīgumu un spirgtumu, un aizvien retāki ir brīži, kad stress spēj to ietekmēt. Esmu sagatavojusies rudenim, un tagad varu domāt tikai par skaisto: rudens lapu virpuļiem, miglas plīvuriem, sārtiem āboliem un kūpošu smaržīgas tējas krūzi! Arī jums iesaku – immune up!

