Vislabākajā formā, lai pārvarētu šķēršļus

Nolēmu, ka vislabāk to izdarīt, piedaloties Drosmes skrējienā, kas norisinās jau no 2016. gada, pulcējot gan jaunus, gan daudz pieredzējušus dalībniekus, gan profesionālus sportistus, gan sporta entuziastus. Tas ir piedzīvojumu un šķēršļu skrējiens, kas dažādu sagatavotības līmeņu dalībniekus aicina pārbaudīt savas fiziskās un mentālās spējas 7 vai 14 kilometru trasē.

Noskaidroju, ka šā gada sezonā Drosmes skrējiens plānots piecos posmos dažādās Latvijas pilsētās un distancē ietverta dažādu grūtību pārvarēšana. Draugi, kuriem jau ir pieredze ar šīm sacensībām, mani iepazīstināja ar Drosmes skrējiena “tēvu” Mārtiņu Vēveli, kurš sīkāk pastāstīja, cik fiziski smags ir Drosmes skrējiens un cik nopietni tam būtu jāgatavojas.

Viņš norādīja, ka pirms katra skrējiena ir nepieciešams sagatavot organismu – labi izgulēties, pilnvērtīgi paēst –, bet tieši pirms starta obligāta ir iesildīšanās, lai sagatavotu ķermeni šķēršļu skrējienam. Mārtiņš īpaši uzsvēra, ka no dalībniekiem tiek sagaidīta laba fiziskā forma un izturība, kas nozīmē, ka papildus jāuzņem arī vitamīni un organismam nepieciešamās uzturvielas.

Tā kā pavasarī ilgi slimoju ar viltīgo vīrusu, kas, šķiet, gribēja uzkavēties dažādos mana organisma kaktiņos, un, ko tur slēpt, arī slinkums bieži ņēma virsroku, un izkustēties ziemas priekos devos tikai tad, ja kāds no draugiem vai ģimenes aizvilka ar varu, tad nav brīnums, ka pēc pirmajiem treniņiem jutos kā ierūsējusi dīvānā sēdētāja: nogurums tāds, ka grūti kustēties, muskuļu vājums neļauj noskriet ne piecus kilometrus. Sabijos un aizgāju pie ģimenes ārsta – ja nu tas ir kas nopietns?

Asins analīzes uzrādīja visumā normālu ainu, ja nu vienīgi vitamīnu rādītāji bija pazemināti. Ārsta slēdziens bija šāds: ja vēlos turpināt paaugstināt fizisko slodzi (un es vēlos, jo gribu piedalīties Drosmes skrējienā), jāņem palīgā uztura bagātinātāji – daži vitamīni, omega-3 taukskābes un pat probiotikas. Bez tiem es diezin vai spēšot būt nopietna skrējēja, un analīžu rādījumi arī “jāuzdzen” normālā līmenī. Speciālists īsumā paskaidroja, ka, lai sasniegtu normālus rezultātus sportā un arī saglabātu veselību, ir jālieto vitamīni, kas gan regulē daudzas dzīvībai būtiskas ķīmiskas reakcijas organismā, gan piedalās muskuļu spēka palielināšanā, reģenerācijā un anaboliskajos procesos, kā arī novērš balsta un kustību aparāta traumu risku. Ieteica man arī pāris saites uz avotiem internetā, kur izlasīju vairāk par katru vitamīnu grupu un citiem uztura bagātinātājiem. Tas man palīdzēja labāk saprast, ko varu darīt lietas labā.

Sev īpaši atzīmēju C un D3 vitamīnu un omega-3 taukskābes

C vitamīns – spēcīgs antioksidants – ir nepieciešams normālai organisma augšanai, attīstībai un funkcionēšanai, vispārējas veselības un labsajūtas uzturēšanai. Ir pierādīta C vitamīna ietekme diabēta komplikāciju, sirds un asinsvadu slimību, sirds koronārās slimības novēršanā. C vitamīna antihistamīna efekts var palīdzēt astmas un alerģiju gadījumā, pagarināt dzīvildzi vairāku vēža veidu pacientiem. Attiecībā uz sportošanu – pēc akūtas fiziskās slodzes C vitamīna papildu uzņemšana uzturā mazina oksidatīvo stresu un iekaisuma reakciju (tas gan vairāk noderīgs cilvēkiem, kuri pakļauti īsiem smagas fiziskas slodzes periodiem).

Sporta uztura sakarā pēdējā laikā aizvien vairāk tiek runāts par D3 vitamīnu – tas ir būtiski svarīgs kaulu augšanai, blīvuma uzturēšanai un kaulu remodelācijai. Zems kopējā D vitamīna līmenis asinīs var būt iemesls kaulu traumām, stresa lūzumiem, kas bieži gadās sportistiem. Vitamīnam ir liela nozīme arī skeleta un muskuļu fizioloģijā. Vairākos pētījumos apskatīts D vitamīna līmenis serumā sievietēm ar apakšējo ekstremitāšu traumām un secināts, piemēram, ka zems D vitamīna līmenis bija attiecīgi 60,8% un 77,4% pacienšu ar pārmērīgu slodzi un akūtām traumām, kā arī 76,5% pacientu ar saišu un skrimšļu traumām.

Aizvien lielāka pētnieku uzmanība tiek pievērsta arī omega-3 taukskābju lomai sportā, un vairāki pēdējā laika pētījumi apliecina šo taukskābju potenciāli labvēlīgo ietekmi, palielinot organisma izturību, samazinot muskuļu sāpes un slimību vai traumu risku. Vērtīgs omega-3 avots ir krila eļļa, kas ir būtiska sirds un asinsvadu, smadzeņu, acu un locītavu veselības uzturēšanai un atbalstam, un tai ir arī tieša ietekme uz sportistu fizisko atveseļošanos un sniegumu sacensībās: krila eļļa uzlabo aizsardzību pret dažādām saslimšanām treniņos, ātru atveseļošanos pēc sacensībām un spēju īsā laikā atgriezties pie augstas slodzes treniņiem.

Internetā lasot par omega-3 krila eļļu, man "izlēca" baneris, kas reklamēja LYL Krill Oil Superba BOOST™. Latvijā tāda krila eļļa ir pieejama. Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® interneta veikalā varēju pasūtīt uz mājām krila eļļu, C vitamīnu un arī D3 vitamīnu.

Biju dzirdējusi, ka LYL love your life® produkti ir kvalitatīvi un ar pētījumos pierādītu efektivitāti, tāpēc paskatījos, ko varu pasūtīt no šī zīmola.

Pirmais produkts, kam pievērsos, bija krila eļļa LYL Krill Oil Superba BOOST™, kas ir omega-3 koncentrāts ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) apstiprinātiem četriem veselības ieguvumiem – aknām, sirdij, smadzenēm un redzei. Ir klīniski pierādīts, ka Superba BOOST™ omega-3 fosfolipīdi satur dabā iedarbīgākās EPA un DHA taukskābes. Šī krila eļļa dabiski satur fosfolipīdus, augsti koncentrētu holīnu un astaksantīnu, kas ir spēcīgākais dabā atrodamais antioksidants. Turklāt patentētā Flexitech™ tehnoloģija nodrošina, ka, uzņemot Superba BOOST™, neveidojas raksturīgā zivju pēcgarša vai citas nepatīkamas gremošanas problēmas, piemēram, atvilnis, un kapsula ir maza un viegli norijama. Liku grozā šo 100 procentu tīro omega-3, kas iegūta no Antarktīdas ūdeņu dzīlēs mītošajiem kriliem, jo internetā izpētīju, ka šīs krila eļļas ražotājs Aker Biomarine™ ir pasaulē lielākais krila nozvejas uzņēmums un pastāvīgi veic pētījumus par krila eļļas iedarbības efektu uz sportistiem. 2017.–2019. gadā ir sākts pētījums sadarbībā ar sportistiem, kuri piedalās pasaules ekstrēmākajā un fiziski izaicinošākajā triatlonā Norseman. Pētījumā līdz šim ir pierādīts, ka krila eļļa pozitīvi iespaido aizsardzību pret dažādām saslimšanām treniņu laikā, ātru atveseļošanos pēc sacensībām un spēju atgriezties pie augstas slodzes treniņiem, kā arī pozitīvi ietekmē sniegumu sacensību laikā un, protams, rūpējas par locītavām, lai tās spētu izturēt lielo fizisko slodzi skriešanas laikā.

Kā nākamo meklēju C vitamīnu un nopriecājos, ka arī šeit LYL bija, ko piedāvāt – LYL Premium C. Tā galvenā priekšrocība ir bezskābes formula, kas garantē gan augstāko iedarbību, gan ir īpaši draudzīga cilvēkiem ar jutīgu kuņģi un gremošanas traktu. Es esmu viens no šiem cilvēkiem, tāpēc liku grozā trīs paciņas C vitamīna, kura īpašā LYLsmart™ tehnoloģija nodrošina C vitamīna iedarbību visas dienas garumā – kapsula pakāpeniski izšķīst astoņu stundu laikā. Piedevām tās sastāvs ir papildināts ar vērtīgiem bioflavonoīdiem – kvercetīnu, rutīnu un hesperidīnu –, kam piemīt pretvīrusu, antioksidējošas un pretiekaisuma īpašības.

Man nepieciešams papildināt arī D3 vitamīna krājumus, par tā nozīmi es vienmēr esmu zinājusi un jau kādu laiku lietoju šo vitamīnu, bet spreja formu vēl neesmu mēģinājusi. Tagad gan gribu pamēģināt, jo interneta veikalā anotācijā lasu – pētījumos pierādīts, ka LYLsunD3 spreja formā nodrošina D vitamīna līmeņa pieaugumu par 132% mēneša laikā. Izsmidzināmā forma izstrādāta tā, lai D3 vitamīns uzsūktos organismā maksimāli efektīvi, un unikālā LYLmicro™ formula nodrošina līdz pat četrām reizēm efektīvāku D3 vitamīna uzsūkšanos, salīdzinot ar citiem spreja formas D3 vitamīniem uz ūdens un eļļas bāzes. Turklāt LYLsunD3 ir finansiāli izdevīgs, tas paredzēts līdz 125 ikdienas devām (četriem mēnešiem). Ieliku grozā arī vienu LYLsunD3 4000SV.

Mans pasūtījums no LYL.eu veikala pienāca divu dienu laikā, un kopš tā brīža es neatlaidīgi gatavojos nākošajam Drosmes skrējiena posmam, stiprinot organismu ar šiem nozīmīgajiem vitamīniem. Esmu pārliecināta, ka man izdosies pievarēt visus skrējiena posmums un pat sasniegt personīgo rekordu.

