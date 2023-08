Desmitreiz vairāk, nekā rekomendēts! Kas jādara, lai novērstu sirds slimības?

Optimālo daudzumu nodrošinātu arī apmēram 140 g liela laša gabaliņa apēšana katru dienu, skaidro pētnieki no Makao Zinātnes un tehnoloģiju universitātes Ķīnā (Macau University of Science and Technology in China) un Karalienes universitātes Kanādā (Queen's University in Canada), un tas ir daudz vairāk, nekā ieteikts PVO vai Nacionālā veselības servisa (NVS) rekomendācijās, kas mudina cilvēkus apēst vienu zivju porciju nedēļā.

Pārskatot 71 iepriekš publicētu pētījumu, Makao pētnieki secināja, ka cilvēkiem ik dienas būtu jāuzņem 3 g Omega 3 taukskābju, lai novērstu sirds slimību risku un pazeminātu asinsspiedienu. Tiem, kam jau ir kāda sirdskaite, labumu sniegtu pat vēl lielāku devu lietošana katru dienu.

Veģetārieši un cilvēki, kuri baidās no iespējamas dzīvsudraba uzņemšanas, kas varētu būt dažās treknajās zivīs, var lietot uztura bagātinātājus (arī ar aļģēm) un iekļaut ikdienas ēdienkartē valriekstus, čia sēklas un sojas pupiņas.