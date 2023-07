Dermatologs: sauļoties un nekļūt par UV staru upuri

Kā efektīvāk pasargāt ādu no UV starojuma, jo, kā zināms, saules staros āda ne tikai iesauļojas, bet arī tiek paātrināta ādas novecošanās, ātrāk radot krunciņas un sausinot ādu. Vēlos dalīties informācijā par dabas velti, kuru manas dermatologa prakses klienti ir novērtējuši jau vairāku gadu garumā.

Es katru dienu sastopos ar pacientiem, kuriem ir dažādas ādas problēmas, un vismaz daļa no tām ir saistīta ar agrīnu ādas novecošanos UV staru ietekmē. Tas mani mudināja meklēt risinājumus. Ir kāds antioksidants, kura iedarbības spēju un efektivitāti esmu novērojusi savā praksē, – astaksantīns.

Astaksantīns ir spēcīgākais no dabā sastopamajiem šobrīd zināmajiem antioksidantiem, kas iegūts no mikroaļģēm Haematococcus pluvialis. Mikroaļģes bagātīgi izstrādā šo vielu, jo tas ir veids, kā tām saglabāties cīņā ar milzīgo oksidatīvo stresu, pasargājot aļģu šūnu DNS no UV starojuma. Astaksantīnu satur arī tie jūras iemītnieki, kas barojas no šīm mikroaļģēm, piemēram, krili, garneles, brīvē auguši laši, foreles, krabjveidīgie un pat flamingo.

Pētījumi pierāda, ka no visām pro-aging molekulām astaksantīns ir efektīvākais. Piemēram, tas ir 6000 reižu spēcīgāks par C vitamīnu, 5 reizes aktīvāks par beta karotīnu un 100 reižu iedarbīgāks par E vitamīnu.

Astaksantīna brīnumainās spējas slēpjas tajā, ka tas pasargā šūnas no bojājuma, ko izraisa nestabilās molekulas jeb brīvie radikāļi. Ja runājam par organisma un arī ādas novecošanos, nozīmīgs bieds ir tieši brīvie radikāļi, ko rada arī UV starojums. Pēc būtības brīvie radikāļi ir normāli organisma darbības blakusprodukti, un parasti organisms tos saražo tādā daudzumā, ar kuru pats tiek galā. Tomēr, tiklīdz pieslēdzas ikdienas stress, medikamenti, gaisa piesārņojums, jā, arī paaugstināta fiziskā slodze, brīvo radikāļu rodas par daudz, organisms piedzīvo oksidatīvo stresu, un rezultāts redzams arī sejas ādā, kas vairs nav tik starojoša un veselīga. Lūk, tieši šeit palīgā nāk antioksidants astaksantīns, kura uzdevums ir neitralizēt brīvos radikāļus.

Dermatologi astaksantīnu dēvē par dabisku, iekšķīgi lietojamu saules staru aizsargstiklu. Tas vienlaikus spēj gan pasargāt ādu (atceries, saulīte redz ne tikai tavu seju, bet arī dekoltē zonu un tik jūtīgo roku ādu) no UV stariem, gan dziedēt to gadījumos, kad āda ir apdegusi.

Klīniskajos pētījumos apstiprināts, ka astaksantīns būtiski uzlabo visu ādas slāņu stāvokli, veicina kolagēna šķiedru atjaunošanos un notur mitrumu. Piemēram, pirms pāris gadiem Japānā tika veikts pētījums, kurā piedalījās 23 dalībnieki, no kuriem daļa 10 nedēļu garumā papildus uzturam ik dienu uzņēma dabisko astaksantīnu 4 mg devā, un otra daļa bija placebo grupa.[2] Pētījuma gaitā tika analizēts, kā UV staru ietekmē mainījies mitruma un ūdens zuduma līmenis ādā pirms astaksantīna lietošanas un pēc lietošanas kursa. Rezultātā dalībniekiem, kuri bija uzņēmuši dabisko astaksantīnu, UV staru kairinātajās vietās ādā mitrums bija zudis mazāk salīdzinājumā ar placebo grupu. Turklāt tajās vietās, kur saule nebija radījusi ādas apdegumus vai kairinājumus, astaksantīns ādas stāvokli bija ievērojami uzlabojis.

Mūsdienās šo antioksidantu iesaka lietot arī fiziskās izturības paaugstināšanai, sāpju mazināšanai, muskuļu un locītavu, kā arī acu veselībai, centrālās nervu sistēmas aizsardzībai un triglicerīdu jeb “bīstamo tauku” līmeņa pazemināšanai.

Jāpiebilst, ka zinātnieki uzsver tieši dabiskā, nevis mākslīgi radītā astaksantīna papildu uzņemšanu. Tieši dabiskā, no mikroaļģēm nākusī, astaksantīna forma ir ar pierādītu labvēlīgu ietekmi un plūc laurus sacensībā par ādas struktūras uzlabošanu, grumbiņu mazināšanu, veselīga ādas mitruma līmeņa noturēšanu, pigmentācijas plankumu rašanās palēnināšanu un daudziem citiem pozitīviem aspektiem, kas sniedzas daudz tālāk par ādas veselību.

Pasaules tirgū, arī labi zināmajā iHerb vietnē, ir ap 95 procentiem sintētiski ražota astaksantīna, tāpēc aicinu iepazīties ar produkta aprakstu un pievērst uzmanību astaksantīna izcelsmei.[3]

Es saviem klientiem iesaku astaksantīnu, kas Latvijā ir pieejams jau vairākus gadus, – LYL ASTAXANthin. To piedāvā Latvijas farmācijas uzņēmums LYL love your life®. Rekomendēju šo uztura bagātinātāju, jo tam ir USP sertifikācija, kas apstiprina to, ka šīs kapsulas satur uz iepakojuma norādītās vielas un to daudzums neatšķiras. Kapsulas efektīvi izšķīdīs un sadalīsies organismā paredzētajā laikā, un tās nesatur smagos metālus, mikrobus, pesticīdus, kā arī ir ražotas, ievērojot augstākos standartus un sanitārās prasības. [4]

Ražotāji garantē, ka LYL ASTAXANthin ir 100 procentu tīrs un dabisks produkts, jo tā iegūšanā netiek izmantoti ķīmiskie šķīdinātāji, bet gan ultraaugsta spiediena oglekļa dioksīda ekstrakcijas tehnoloģija DeepExtract. Šis astaksantīns nāk no Zviedrijas, un to iegūst pilnīgos bezskābekļa apstākļos un maigā temperatūrā, kas garantē LYL ASTAXANthin maksimālo, dabā paredzēto, efektivitāti un koncentrāciju.

Lai sniegtu iespēju baudīt sauli, vienlaikus saglabājot veselu ādu, pašmāju farmācijas zīmols LYL love your life® jūlijā sniedz iespēju iegādāties LYL ASTAXANthin antioksidantu kompleksu internetaptieka.lv ar atlaidi –30%.

