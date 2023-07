Stradiņa slimnīcā veikta Latvijā simtā nieres transplantācija no dzīva donora

Stradiņos notikušas jau trīs dzīvo donoru laparoskopiskas nefrektomijas (minimāli invazīva nieres izņemšanas operācija) un visas bijušas veiksmīgas. Nākamā šāda transplantācija ir ieplānota jūlija otrajā pusē, kad mamma ziedos nieri savam dēlam.

Nieru transplantācija ir iespējama no dzīviem un no mirušiem donoriem, tomēr ieguvumi nieres transplantācijai no dzīva donora ir krietni lielāki. Iepriekš, kad dzīviem donoriem niere tika izņemta atvērtā operācijā, pacientam bija ilgāk jāuzturas stacionārā, rehabilitācija bija garāka, fiziskas aktivitātes un ierasto ikdienu varēja atsākt aptuveni tikai pēc trīs mēnešiem, savukārt tagad, kad slimnīcā ir iespējams veikt laparoskopisku nefrektomiju, donoram nav lielas rētas, nav lielu sāpju un pacients jau nākamajā dienā tiek izrakstīts no stacionāra un var doties mājās.

Nefroloģijas centra virsārste Ieva Ziediņa: “Kad nieres transplantācija notiek no dzīva donora, tad, pirmkārt, ir iespēja izvēlēties operācijas laiku - cenšamies pielāgoties pacientu vēlmēm un iespējām. Otrkārt, recipientam ir ātrāks atveseļošanās laiks, mazāks aukstuma išēmijas laiks, retāk atlikta transplantāta funkcija, mazāka imūnsupresija, kā arī minimāla iespējamība, ka niere neiedzīvos, jo visi saderības testi pirms tam jau ir veikti. Savukārt donors var turpināt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, nav nepieciešamības lietot medikamentus vai ievērot īpašas diētas, viņš var darīt visu to, ko darīja pirms operācijas, jo cilvēkam pilnībā pietiek ar vienu nieri."

Uroloģijas centra vadītājs Egils Vjaters: "Esmu gandarīts, ka mūsu slimnīcā multidisciplinārā ārstniecības pieeja virzās strauji uz priekšu. Arī šajā gadījumā notiek sadarbība, kurā vienotā komandā strādā urologi, nefrologi un transplantologi. Kad speciālisti apvienojas, darbs un rezultāti ir daudz labāki, jo katrs atbild par to, ko pārzina vislabāk."

Par donoru var kļūt jebkurš recipienta radinieks, ja veselības stāvoklis to atļauj. Mūsdienās asins grupu nesaderība nav šķērslis. Visu donoru veselības stāvokļa izmeklēšana, nieres ziedošanas operācijas izmaksas un pēcoperācijas novērošana pie nefrologa tiek segta no valsts līdzekļiem.

Visvairāk nieru transplantāciju no dzīviem donoriem Latvijā tika veiktas 2018. gadā, kad tās sastādīja 25% no visām nieres transplantācijām. Kopumā ņemot, Latvijā 80% dzīvo donoru ir asinsradinieki un 20% ir emocionālie donori, kad, piemēram, sieva ziedo nieri vīram vai otrādi.

Ir vērts pieminēt, ka no Eiropas valstīm visvairāk dzīvo nieru donoru ir Nīderlandē, kur 50% nieru transplantācijas tiek veiktas no dzīviem donoriem, bet Japānā reliģisku apsvērumu dēļ ilgi nieru transplantācijas no mirušiem donoriem netika veiktas un tur joprojām 90% nieru transplantāciju tiek veiktas no dzīviem donoriem.

Pirmā veiksmīgā nieres transplantācija Latvijā arī bija no dzīva donora, kad 1973. gadā tēvs ziedoja kreiso nieri savai 15 gadus vecajai meitai.

Patlaban Latvijā nieres gaidīšanās saraktā ir aptuveni 60 pacienti.