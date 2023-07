Briļļu lēcas vasaras spilgtumā

„Kad saņemu recepti, pasūtu lēcas un tīri tehniski paveicu visu, lai cilvēkam gala rezultātā būtu vajadzīgās brilles,” skaidro OC Vision galvenā optiķe Līva Mīlenberga. „Optikas laboratorijā gluži kā juvelierim jādarbojas ar mazām skrūvītēm un maziem skrūvgriezīšiem, un jābūt milzu precizitātei, kurā svarīgas pat milimetru desmitdaļas.”

„Ikdienas izaicinājums ir briļļu remonts,” stāsta optiķe. „Lielākoties atnes brilles, kurām salauzta viena kājiņa. Tās ir nelāga paraduma sekas, kad parauj aiz vienas kājiņas, lai noņemtu brilles, bet jānoņem vai nu ar abām rokām, vai vidū, pabīdot uz augšu. Otrs izaicinājums ir izgatavot liela stipruma brilles. Jāspēj atrast, pielaikot un vienoties ar cilvēku par piemērotiem rāmjiem, jo parasti cilvēks izvēlas briļļu ietvarus, kas viņam patīk, bet nereti tie neder attiecīgā stipruma lēcām.”

Kā visvairāk darām pāri acīm?

„Ar datoru un mobilo telefonu – acis visiem ir ļoti sausas, pilnīgi visiem apmeklētājiem, kas ierodas optikas salonā, jo cilvēki sēž pie ekrāniem. Kontaktlēcu lietotājiem tas ir vēl izteiktāk, jo papildus kontaktlēcas sausina acis. Daži domā, ka jāizvēlas brilles vai kontaklēcas – nē tā nav, jo brillēm ir jābūt visiem, kuriem ir redzes problēmas.”

Līva Mīlenberga uzsver, ka lielākā problēma ir skatīšanās telefona ekrānā, kurš ir 10 centimetru attālumā no acīm. Daži pirms gulētiešanas lieto internetu telefonā – tumsā skatīties spilgtas gaismas ekrānā ir ļoti kaitīgi acīm. No datora un telefona ekrāniem plūstošā zilā gaisma ietekmē tīklenes neironus un ir satraucoša arī nervu sistēmai. Vissaudzīgākais acīm ir dzeltenīgais blue light filter ekrāna režīms. Briļļu lietotājiem ir pieejamas lēcas ar pretspīduma pārklāju, kas vairāk aizsargā acis, lai tām būtu mierīgāk. Tāpat var ievietot brillēs lēcas, ņemot vērā datora ekrāna attālumu no acīm.

Briļļu lēcu tehnoloģijas progresē

„Satraucoši, ka arvien vairāk ir bērnu ar acu problēmām,” stāsta optiķe. Dažiem bērniem ļoti progresē un mainās stiprums – piemēram, pirms gada bija mīnus viens, tagad jau mīnus trīs. Tagad pieejamas lēcas, kas var bremzēt brīdi, kad strauji sāk kristies stiprums – tātad tehnoloģijas attīstās.”

Ar vecumu cilvēkiem nepieciešamas brilles gan tālumam, gan lasīšanai. Ja agrāk vajadzēja vai nu izgatavot divas brilles, vai bifokālās ar pamanāmu lodziņu lēcā, tad tagad vienā lēcā ir tālums, tuvums un vidējā zona. Agrāk cilvēki, kuri bija pamēģinājuši progresīvās lēcas, kas ir gan tālumam, gan tuvumā lasīšanai, teica: “Man īsti nepatīk, nekad mūžā tādas nepasūtīšu.” Optiķe skaidro:„Pat progresīvās lēcas, kas bija pirms pieciem gadiem, vairs nav salīdzināmas ar šodienas, kas ir krietni labākas. Tehnoloģijas nemitīgi attīstās, tāpēc jāvaicā, jāinteresējas par savām iespējām.”

Pienākusi saulainā vasara, kad daudzi interesējas par hameleoniem jeb brillēm ar fotohromām lēcām, kas aptumšojas no ultravioletās gaismas un no siltuma – tātad laukā saulē. Līva Mīlenberga norāda, ka fotohromās lēcas ir iesakāmas cilvēkiem ar lielāku acs jūtību uz gaismu. „Ir parastas fotohromās lēcas un ir tādas, kas paredzētas lietošanai mašīnā, jo reaģē arī cauri stikliem un līdz ar to veiks arī saulesbriļļu funkciju. Jāņem vērā, ka ar hameleonu brillēm ienākot tumšākā telpā, uzreiz pēkšņi nemainīsies redzamība, jo saulesbriļļu efekts izzūd pāris minūšu laikā. Tāpat, jo brilles ir vecākas, jo lēcās lēnāk notiek pāreja no tumša uz gaišu. Hameleonu tipa brilles labi palīdz acīm arī ziemā, kas ir sniegs, saule un žilbinoša gaisma, jo lēcas, aptumšojoties, aizsargās acis.

Tiem, kuri plāno pasūtīt brilles ar fotohromām lēcām, jārēķinās, ka tās izskatīsies savādāk, jo tumšais vizuāli sašaurina ietvaru. Tāpēc ieteicams izvēlēties ietvaru, kas sākotnēji šķiet drusku par lielu. Labāk piestāvēs plastmasas ietvari, jo izskatīsies kā saulesbrilles.

Šoferu briļļu dzeltenās lēcas

Kāpēc brilles, ko šoferi lieto naktīs, lai nepžilbina pretī braucošās gaismas, ir ar dzeltenām lēcām? Optiķe Līva Mīlenberga skaidro, ka tas ir kā ar ekrāniem – dzeltens ir pretējā krāsa zilajam. Šoferu gadījumā, kad brauc pa krēslu un tumsu, izteikti zils ir lietus apstākļi, migla. Dzeltenās brilles palīdz autovadītāja acīm, sniedzot lielāku kontrastu – nav viss vienā zilpelēkā krāsā, bet vairāk izšķiras silueti, piemēram, mašīna, koks, iebraucamais ceļs. Šīs nakts brilles nedrīkst izmantot saulainā laikā, jo saule ir dzelteni koša, tad cilvēks apžilbs.

Saulesbriļļu laikā optiķe vēl piekodina atmest paradumu saulesbrilles pabīdīt uz galvas – tas bojā saulesbrilles, jo pabīdot augstāk, galvas daļa ir platāka un brilles izstaipās un krīt nost. Un tad ir darbs optiķiem.