Pie zobārsta kā uz SPA

Sabīna Ivanova, klīnikas “Premium Dental” vadītāja

Kādus pakalpojumus “Premium Dental” piedāvā?

Paplašinoties mums ir iespēja sniegt zobārstniecības pakalpojumus visai ģimenei – gan pieaugušajiem, gan bērniem. Nodrošinām visus galvenos zobārstniecības pakalpojumus: zobu terapeitisko ārstēšanu (plombēšanu), sakņu kanālu ārstēšanu ar mikroskopu (endodontiju), kas ļauj veikt ārstēšanu ar visaugstāko precizitāti lielā palielinājumā, zobu ķirurģiju un implantoloģiju, estētisko un funkcionālo protezēšanu (izņemamās un neizņemamās protēzes). Īpašu uzsvaru liekam uz profilaksi - higiēnu un zobu balināšanu.

Kas pie jums pieejams no jaunākajām zobārstniecības tehnoloģijām?

Mūsu klīnika piedāvā tādu novitāti kā ārstēšanu ar mikroskopu. Pateicoties lielajam palielinājumam un īpašajam apgaismojumam, ir iespēja saskatīt visas zobu sakņu kanālu īpatnības. Tas palīdz ātrāk diagnosticēt problēmas un veikt ārstēšanu ar īpašu precizitāti, krietni uzlabojot zoba dzīvotspēju ilgtermiņā.

Kāda ir jūsu pašas specializācija?

Esmu sertificēts zobārsts ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Specializējos estētiskajā zobu terapijā un kanālu ārstēšanā – endodontijā. Regulāri apmeklēju kursus, lai ar iegūtajām zināšanām nodrošinātu saviem pacientiem rūpīgi plānotu, kvalitatīvu un uz ilgtermiņa rezultātu orientētu zobu ārstēšanu.

Kas īpašs jūsu zobārstniecībā sagatavots mazajiem pacientiem?

Premium Dental ir bērniem draudzīga zobārstniecības klīnikā. Ārsta apmeklējumu pārvēršam interesantā iepazīšanās rotaļā, kas bērnā rada lielāku drošības sajūtu un uzticēšanos speciālistam, un mazina bailes un trauksmi, neveidojot traumatiskas atmiņas. Bailes kliedē arī iespēja vizītes laikā skatīties bērna mīļāko animācijas filmiņu. Protams, vizītes noslēgumā apbalvojam mazo pacientu par paveikto darbiņu. Lai ārstēšana noritētu pēc iespējas mierīgāk, anestēzijai izmantojam Wand STA anestēzijas iekārtu, kas to ļauj veikt bez sāpēm un šprices.

Kas ir biežākā kļūda, ko cilvēki pieļauj savu zobu aprūpē, un kā to vislabāk novērst?

Zobu veselība ir atkarīga no daudziem faktoriem, tai skaitā, dzīvesveida un uztura. Tomēr lielākā kļūda tiek pieļauta ar nepareizu zobu kopšanu un simptomu īslaicīgu vai ilglaicīgu ignorēšanu. No bērnības mūs māca, ka zobi ir jātīra divas reizes dienā – no rīta un vakarā. Tomēr reti kurš aizdomājas, vai tīrīšanas tehnika ir pareiza. Bet tieši tās nezināšana vai neievērošana ir visbiežākie iemesli kariesa un periodonta saslimšanu attīstībai. Lai no tā izvairītos, jāievēro daži būtiski ieteikumi!

1. Tīrīt zobus pirms nakts ir daudz svarīgāk nekā no rīta.

2. Tīrīt zobus pēc ēšanas.

3. Izvēlēties maigu zobu birsti un tīrīt bez spiediena.

4. Pareizi lietot zobu diegu vai starpzobu birstīti.

5. Mainīt zobu birsti reizi 2-3 mēnešos.

Vēl viens universāls padoms: mīlot sevi un rūpējoties par savu veselību, ir svarīgi apmeklēt zobārstu un higiēnistu vismaz reizi gadā. Pat ja jūs nekas netraucē, tas ļaus saglabāt zobu veselību ilgāk, jo savlaicīgi tiks novērsti pat nelieli zobu bojājumi, maksimāli ilgi saglabājot savus zobus, līdz ar to arī pilnvērtīgāku un kvalitatīvāku dzīvesveidu, un, kas nav mazsvarīgi, arī skaistu smaidu.

