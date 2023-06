7 ieradumi, kas iznīcina tavas iespējas zaudēt lieko svaru

“EatThisNotThat” eksperti nosauc ieradumus, kas grauj tavas izredzes tikt pie slaida auguma:

1. Pāriešana no viena treniņa veida uz citu, cerībā ātrāk sagaidīt rezultātu

Svara zaudēšana nav ātrs process, jo īpaši, ja runa ir par svīšanu sporta zālē. Nepacietīgākajiem ir raksturīgi, neieraugot ātrus rezultātus, nomest malā uzsākot treniņu procesu, pievēršoties jaunam. Tas noteikti nebūs labākais risinājums. “Jebkurai treniņu programmai, ko izmēģiniet, velties vismaz vienu mēnesi. Tas būs pietiekams laiks, lai saprastu, vai ir progress un vizuālas ķermeņa izmaiņas. Progresam nav uzreiz jāsamazina svars, to var izmērīt citos veidos, piemēram, izturības un spēka pieaugumā,” skaidro uztura speciālists Vests Kepts.

2. Atteikšanās no ogļhidrātiem

Tas nav veselīgi, jo tavs organisms nespēs tik ātri adaptēties jaunajām izmaiņām. Tu jutīsies nogurusi, un arī garīgās spējas būs kritušās, kas tavu darba dienu padarīs par elli. Daudz labāk ir nevis pavisam izvairīties no ogļhidrātiem, bet gan neuzņemt to vakarā un samazināt ogļhidrātiem bagāto produktu proporciju maltītēs. Šī metode var palīdzēt cīņā ar lieko svaru, bet tikai tad, ja pieej tai ar vēsu prātu un ievēro to ilgtermiņā.

3. Par daudz veselīgu našķu

Arī labais var būt par daudz, īpaši, ja runa ir par ēdienu. Atsevišķi veselīgie pārtikas produkti var būt pat ļoti kalorijām bagāti. “Lai gan mandeles un avokado ir veselīgi superēdieni, tie tomēr ir kaloriju ziņā blīvi, tāpēc ir iespējams pārspīlēt dienas kaloriju daudzumu,” saka Vests.

Uztura speciālists norāda, ka “tauki joprojām ir tauki", un pārāk daudz veselīgu tauku lietošana ir neveselīgs ieradums.

4. Sulu kūres

Veselīgie smūtiji, kas pagatavoti no sablenderētiem kacenkāpostiem, spinātiem un citām dabas veltēm, ir bagāti ar šķiedrvielām un vitamīniem. Taču tiem drīzāk jābūt kā papildinājumam vieglai maltītei, nevis ar kokteili jāaizstāj visa ēdienreize. Ja šādā režīmā centīsies dzīvot ilglaicīgi, ātri vien būs klāt bezspēks. Ar šādiem kokteiļiem vien tu neuzņem olbaltumvielas, kas tavam organismam ir ļoti svarīgi.

5. Nepietiekams miegs

Kvalitatīvam miegam nevajadzētu taupīt, jo regulāra noguruma sajūta ir tieši saistīta ar svara pieaugumu. "Pētījumos ir pierādīts, ka pārāk maz miega palielina tieksmi pēc enerģētiski bagātiem un ogļhidrātiem bagātiem ēdieniem," saka Vests. "Miegs dod organismam pietiekami daudz laika, lai atgūtu spēkus, taupītu enerģiju un atjaunotu treniņu laikā noslogotos muskuļus."

6. Dārzeņu diētas

Tu nevari pārtikt tikai no salātiem un augļiem, jo šāds uzturs nav pietiekams. Tu neuzņemsi visas ķermenim vajadzīgās uzturvielas, un tas ietekmēs ne tikai ķermeni, bet arī emocionālo līdzsvaru. Līdzsvaro savu diētu ar olbaltumvielām pārpilno kvinoju vai brūnajiem rīsiem, kas ir daudz veselīgāki un vērtīgāki par baltajiem. Tā tu zaudēsi svaru, taču jutīsies labi un nemocīsies ar izsalkumu.

7. Alkohols

Alkohols var novirzīt jūs no fitnesa mērķu sasniegšanas. “Alkohola lietošana ietekmē muskuļu olbaltumvielu sintēzi, kas samazina iespēju “būvēt muskuļu masu”, tas traucē miegu un izraisa dehidratāciju, kas veicina svara pieaugumu. Lietojot alkoholu, mēs izjaucam tauku pārvēršanas par enerģiju procesu, un ir lielāka iespēja, ka šie tauki tiks uzkrāti mūsu šūnās," saka Vests.