Superaugs smiltsērkšķis! Neticami, cik daudz tas spēj paveikt veselības labā

Smiltsērkšķa augļi parasti nogatavojas augustā, septembrī un pat oktobrī. Rudenī ievākto augļu pielietojums ir plašs – tos var lietot gan svaigā veidā, gan saldēt, no tiem var spiest sulu, tos var arī žāvēt vai izmantot eļļas iegūšanai, stāsta klīniskā farmaceite Priedniece.

Smiltsērkšķu drogām izmanto ne tikai žāvētus augļus, bet arī smiltsērkšķa lapas un mizu, kam piemīt pretiekaisuma darbība. Smiltsērkšķu augļos ir plašs aktīvo vielu sastāvs – tie satur organiskās skābes, taukskābes, flavonoīdus, vitamīnus, minerālvielas, miecvielas, pektīnvielas, aminoskābes, cukurus un citas vielas. No vitamīniem tajos atrodami C, E, K, B grupas vitamīni (B1, B2, B3, B6), kā arī karotinoīdi, bet no minerālvielām – kālijs, cinks, magnijs, dzelzs, kalcijs, fosfors, varš un citas.

Smiltsērkšķi ir vērtīgs vitamīnu un antioksidantu avots. Īpaši bagāti tie ir ar C vitamīnu, jo 100 grami ogu satur 400-500 mg C vitamīna, kas ir vairāk nekā citrusaugļos. Tāpat smiltsērkšķi satur gan mononepiesātinātās taukskābes, kas ir Omega-7 un Omega-9, gan polinepiesātinātās taukskābes – Omega-3 un Omega-6. Šī vērtīgā sastāva un to īpašību dēļ smiltsērkšķus izmanto imunitātes stiprināšanai, sirds un asinsvadu sistēmas veselībai, kā arī ādas un gļotādu veselībai.

Smiltsērkšķiem piemīt antibakteriālas, pretiekaisuma un pretsāpju īpašības. No žāvētiem augļiem gatavo uzlējumu, ko tāpat kā sulu izmanto kā vitamīnu avotu imunitātes stiprināšanai, arī saaukstēšanās gadījumā. Taču jāņem vērā, ka sula var kairināt kuņģi. Lai to mazinātu, sulu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni. Savukārt tautas medicīnā smiltsērkšķu lapu uzlējumu izmanto gan iekšķīgi, gan ārīgi kompresēm locītavu saslimšanu gadījumā.

Smiltsērkšķu eļļa

Ne vien smiltsērkšķu ogas, bet arī eļļa ir iemantojusi lielu popularitāti tās plašā pielietojuma dēļ. Tā sekmē dzīšanas un epitēlija reģenerācijas procesus, kā arī tai piemīt pretsāpju, pretiekaisuma un antiseptiska iedarbība, skaidro klīniskā farmaceite Priedniece. Smiltsērkšķu eļļu izmanto pie kuņģa un zarnu trakta saslimšanām, bet ārīgi – ādas un mutes gļotādas bojājumu aprūpei, ginekoloģijā un proktoloģijā. Šīs eļļas sastāvā esošās Omega-7 taukskābes mitrina ādu un gļotādas, tādēļ to iekšķīgi iesaka lietot arī pie sausās acs sindroma vai rūpējoties par ādu, deguna un mutes, dzimumorgānu gļotādu veselību. Šī eļļa ir vērtīga arī imūnsistēmai un sirds un asinsvadu sistēmas veselībai.

Smiltsērkšķu eļļu izmanto aerosolos eļļu maisījumu sastāvā. Populārākā tās kombinācija ir kopā ar kliņģerīšu eļļu, arī ar kanēļa, tējaskoka, asinszāles lakstu un piparmētru eļļu mutes dobuma un rīkles gala gļotādas kairinājuma gadījumā. Tā mitrina gļotādu, mazina sāpes, skrāpēšanās sajūtu un diskomfortu kaklā, kā arī pārklāj gļotādu ar aizsargslāni.

Smiltsērkšķu eļļu arī izmanto, lai pagatavotu supozitorijus, kurus lieto proktoloģijā hemoroīdu, taisnās zarnas plaisu un čūlu gadījumos, kā arī ginekoloģijā, jo tā mazina iekaisumu, darbojas antiseptiski un veicina dzīšanu. Tāpat to izmanto ziežu, gelu un deguna pilienu sastāvā.

Dažādās kombinācijās

Smiltsērkšķus kombinē ar biškopības produktiem, piemēram, medu, propolisu un bišu vasku. Medu var pievienot gan svaigām, gan žāvētām ogām, arī sulai, iesaka klīniskā farmaceite Priedniece. Tas noderēs kā organismu spēcinošs līdzeklis, arī pie saaukstēšanās. Smiltsērkšķu eļļu kopā ar propolisu izmanto supozitorijos – proktoloģijā un ginekoloģijā gļotādas bojājumu gadījumā, bet ziedēs kopā ar bišu vasku, medu, propolisu, mūmija ekstraktu bojātu audu dziedēšanai, kā arī iekaisuma un sāpju sajūtas mazināšanai. Propoliss izsenis zināms kā dabīgs antiseptiķis un pretvīrusu līdzeklis. Propoliss smiltsērkšķu eļļā ir ar plašu pielietojumu gan ārīgi, gan iekšķīgi – augšējo elpošanas ceļu saslimšanu gadījumā, arī pie kuņģa un zarnu trakta saslimšanām, kā arī brūču un deguna gļotādas aprūpei.

Smiltsērkšķis sulas koncentrāta, eļļas vai smiltsērkšķu pulvera veidā atrodami daudzu uztura bagātinātāju sastāvā. Šos vērtīgos augļus izmanto vitamīnu līdzekļos – tabletēs, kapsulās, košļājamās pastilās, sīrupos bērniem un pieaugušajiem, arī sūkājamās tabletēs, karamelēs un ledenēs uz kociņa bērniem normālas imūnsistēmas uzturēšanai, kakla gļotādu veselībai un mitrināšanai. Karsto dzērienu pagatavošanai izmanto pulverus, kur sastāvā ir smiltsērkšķi, vitamīni un citi augu ekstrakti, kas palīdz saaukstēšanās gadījumā.

Arī kosmētisko līdzekļu sastāvā smiltsērkšķi nav retums. Smiltsērkšķu eļļu izmanto matu, ādas un nagu kopšanai, jo tai piemīt ādu atjaunojošas un mitrinošas īpašības. Tā arī palīdz cīņā pret novecošanos un veicina ādas elastību. Šo eļļu izmanto šampūnos, kondicionieros, maskās, arī roku, ķermeņa, sejas un dušas krēmos.