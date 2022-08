Vēlies samazināt priekšlaicīgas nāves risku? Pētījums atklāj 3 noderīgākās aktivitātes

Saskaņā ar pētījumu, kas trešdien publicēts žurnālā “JAMA Network Open”, visas šīs brīvā laika aktivitātes samazina risku nomirt agrīnā vecumā, kā arī samazina mirstības risku no sirds un asinsvadu slimībām un vēža.

Nacionālā vēža institūta veiktajā pētījumā analizēti vairāk nekā 272 000 cilvēku vecumā no 59 līdz 82 gadiem, kuri aizpildīja anketas par savām brīvā laika aktivitātēm, piedaloties Nacionālā veselības institūta un AARP diētas un veselības pētījumā (National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study), kas ir pētījums par uztura un veselības saistību.

Pētnieki novēroja dalībniekus aptuveni desmit gadus un analizēja veselības datus par nāves gadījumiem no vēža, sirds slimībām un citiem cēloņiem.

Amerikas Savienoto Valstu fiziskās aktivitātes vadlīnijas iesaka pieaugušajiem amerikāņiem katru nedēļu veikt 2,5 līdz 5 stundas vidējas intensitātes aerobās fiziskās aktivitātes vai 1,25 līdz 2,5 stundas enerģiskas intensitātes aerobās fiziskās aktivitātes.

Pētnieki konstatēja, ka jebkura aerobā aktivitāšu kombinācija, kas veikta ieteicamo laiku nedēļā, ir saistīta ar par 13% mazāku nāves risku no jebkura iespējamā cēloņa.

Sirds un asinsvadu problēmām vislielākā ietekme bija rakešu sporta veidu spēlēšanai (teniss, badmintons, skvošs utml.): Par 27 % samazinājās nāves risks no sirds slimībām un par 16 % - priekšlaicīgas nāves risks.

Lielākais vēža riska samazinājums (19 %) bija saistīts ar skriešanu, savukārt skriešana samazināja priekšlaicīgas nāves risku par 15 %, teikts pētījumā.

Pēc rakešu sporta un skriešanas vislielākais ieguvums priekšlaicīgas nāves riska samazināšanā bija parastai pastaigai.

Pētījumā konstatēts, ka visas pētītās aktivitātes bija saistītas ar zināmu nāves riska samazināšanos.