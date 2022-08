Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 236 Covid-19 pacienti, no kuriem 106 tā ir pamatdiagnoze. Salīdzinoši vakar slimnīcās bija 227 ar Covid-19 inficēti cilvēki. No stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 104 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet divi - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no slimnīcās izrakstīti 39 cilvēki, savukārt 50 cilvēki tika ievietoti slimnīcās. Šāds slimnīcās nonākušo jauno gadījumu skaits ir lielākais kopš 24.aprīļa, kad slimnīcās ievietoja 52 pacientus ar Covid-19 diagnozi.

Kā ziņots, aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 1731 jauns Covid-19 inficēšanās gadījums un saņemta informācija par četru ar šo vīrusu inficēto pacienta nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 6590 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 26,3% bijuši pozitīvi. No reģistrētiem jauniem inficēšanās gadījumiem 759 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 972 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā palielinājies no 1004,4 līdz 1023,8 uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs palielinājies līdz 521,8 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajās diennaktī saņemtas ziņas par četriem mirušajiem no Covid-19. Trīs no mirušajiem bija vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, savukārt viens - no 90 līdz 99 gadiem. No tiem trīs bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viens - vakcinēts. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5905 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 875 821 gadījumā.