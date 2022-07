Shutterstock

Izplatīts Covid-19 simptoms, kas patiesībā var norādīt uz nopietnu slimību

Apmēram piektajai daļai cilvēku, kas saslimuši ar Covid-19, kā viens no simptomiem ir ožas zudums. Lai gan lielākajai daļai oža atgriežas neilgi pēc izveseļošanās no vīrusa, pētījumi liecina, ka viens no 20 cilvēkiem ožas vai garšas sajūtu var zaudēt neatgriezeniski, vēsta britu mediji.