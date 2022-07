Jauns pētījums atklāj slēptu demences pazīmi, kas parādās jau 17 gadus iepriekš

Alcheimera slimība ir demences veids, kas izraisa atmiņas, domāšanas un uzvedības traucējumus. Pētniekiem vēl nav izdevies noskaidrot cēloni, kas izraisa Alcheimera slimību, taču pētījumi šajā jomā notiek nepārtraukti.

Pētnieki ir izstrādājuši sensoru, kas identificē nepareizi saliktu olbaltumvielu biomarķierus asinīs pat 17 gadus pirms klīnisko simptomu parādīšanās.

Slimībai progresējot, olbaltumvielu biomarķieru nepareiza “locīšanās” izraisa raksturīgas nogulsnes smadzenēs, ko sauc par plāksnītēm, kas veidojas starp neironiem un traucē šūnu darbību.

Atklājot šo nepareizā sastāva olbaltumvielu biomarķieru veidošanos asinīs, rodas iespēja atklāt Alcheimera slimību, pirms parādās jebkādi simptomi.

"Mūsu mērķis ir ar vienkāršu asins analīzi noteikt Alcheimera demences attīstības risku vēl pirms smadzenēs izveidojas slimībai raksturīgās nogulsnes jeb plāksnītes, lai nodrošinātu savlaicīgu terapijas uzsākšanu," uzsver profesors Klauss Gerverts, Rūras-Bohumas Universitātes Proteīnu diagnostikas centra dibinātājs un vadītājs.

Viņa komanda pētījuma veikšanā sadarbojās ar grupu no Vācijas Heidelbergas Vēža pētniecības centra, kuru vada profesors Hermanis Brenners. Pētījumā, kas publicēts žurnālā “Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association”, pētnieki analizēja pētījuma dalībnieku asins plazmu, lai noteiktu potenciālos Alcheimera slimības biomarķierus.

Asins paraugi tika ņemti no 2000. līdz 2002. gadam un pēc tam sasaldēti. Tajā laikā testa dalībnieki bija vecumā no 50 līdz 75 gadiem un viņiem vēl nebija diagnosticēta Alcheimera slimība.

Pašreizējam pētījumam tika atlasīti 68 dalībnieki, kuriem 17 gadu ilgās novērošanas laikā tika diagnosticēta Alcheimera slimība, un tie tika salīdzināti ar 240 kontrolgrupām bez šādas diagnozes. Profesora Gerverta un profesora Brennera vadītās komandas mērķis bija noskaidrot, vai Alcheimera slimības pazīmes varēja atrast asins paraugos jau pētījuma sākumā.