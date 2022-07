Ātrajās uzkodās slikts ir ne tikai cukurs, tajās ir arī kaitīgas ķīmiskas vielas

Kaitīgas ķīmiskās vielas, tostarp plastmasu mīkstinoši ftalāti, atrasti lielākajā daļā ātro uzkodu paraugu, ko pārbaudīja pētnieki.

Vairāk nekā 80% no 64 ātro uzkodu produktiem, kurus pārbaudīja pētnieku komanda no Džordža Vašingtona universitātes (George Washington University) saturēja līdz pat desmit kaitīgām ķīmiskām vielām, to skaitā ftalātus vai citus modernākus plastifikatoru veidus.

Nav īsti skaidrs, kā ķīmija nonāk ēdienā, piemēram, čīzburgeros, burito un picās, bet daļa no plastmasas atklāta uz cimdiem, ko velk restorānu apkalpojošais personāls. Pie vainas varētu būt arī ēdienu konveijera lentas un iepakojums.

Plastmasas atliekas var izraisīt problēmas ar auglību, kā arī UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma) tipa problēmas bērniem.

Pētniece Amī Zota uzskata, ka risinājums ir vienkāršs – cilvēkiem vajadzētu pašiem gatavot sev maltītes mājās, un ātro uzkodu industrijai būtu jāseko līdzi, lai ķīmiskās vielas nenonāktu ēdienā.