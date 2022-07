Shutterstock

Situācijas, kad jāsteidz pārbaudīt zarnas

Esi vesels "100 Labi Padomi"

Ar resnās zarnas vēzi pie mums ik gadu saslimst aptuveni 1100 cilvēku, diemžēl to bieži atklāj novēloti. Viens no iemesliem – resnās zarnas vēzim pat gadiem ilgi var nebūt simptomu. Tāpēc ir īpaši svarīgi veikt diagnostiku – slēptā asiņu piejaukuma testu fēcēs. Šo testu cilvēkiem riska grupā – no 50 līdz 74 gadu vecumam – apmaksā valsts un izsniedz ģimenes ārsts, skaidro Diagnostikas centra gastroenteroloģe Ilona Vilkoite.