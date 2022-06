Vēlies sportot? Pirms tam pārbaudi sirds veselību ar augstas jutības troponīna I testu

Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka sirds un asinsvadu slimības ir galvenais nāves cēlonis visā pasaulē. Visbiežāk kardiovaskulārās slimības attīstās slēpti, to pazīmes parādās vēlā slimības posmā. Cilvēki bieži nezina par savas slimības esamību un nomirst pēkšņi, it kā būdami pilnīgi veseli. Juzdamies veseli, cilvēki nevēršas pie ārsta. Tāpēc ārstam ne vienmēr izdodas cilvēku izmeklēt pirms nopietna sirds un asinsvadu bojājuma izveidošanās. Ir nepieciešama savlaicīga diagnostika, lai reducētu slimību riskus.

"Mūsdienās cilvēki aizvien vairāk uzmanības pievērš tieši profilaksei. Varam lielā mērā novērst sirds un asinsvadu bojājumus, ja slimība tiek atklāta agrīnā stadijā un pacientam tiek noteikta piemērota ilgtermiņa ārstēšana. Galu galā, veselība un laba pašsajūta ir atkarīga tikai no savlaicīgas medicīniskas profilakses," intervijā veselības nozares speciālistiem paredzētajā bukletā “Troponin: A Mirrors Of Cardiac Health?” skaidro docents Tills Kellers no kardiovaskulāro slimību centra Bādnauheimā, Vācijā.

Viņa kolēģis profesors Kristofs Lībetraus1 skaidro: "Troponīna rādītāju noteikšana var palīdzēt labāk novērtēt klīniski veselu cilvēku riska faktorus. Vesela cilvēka nedaudz paaugstinātais troponīna līmenis dod iemeslu sākotnējai risku novērtēšanai, taču šāda paaugstinājuma cēloņa noskaidrošanai ir nepieciešama papildizmeklēšana".

"Ņemot vērā lielu nediagnosticēta diabēta gadījumu skaitu, pienācīgu ārstēšanu nesaņemošo vai vispār nekādus preparātus nelietojošo pacientu ar arteriālo hipertensiju, kā arī pacientu ar neatklātu jebkāda tipa sirds aritmiju lielo īpatsvaru, troponīna līmenis ir ļoti labs monitoringa instruments, kas ļauj pārbaudīt potenciāli neatklātu risku esību," secinājis K.Lībetraus.

Augstas jutības troponīna I testa jaunais lietojums ļauj ārstiem izmantot testu ambulatorā praksē, veicot profilaktiskas apskates, kompleksās veselības pārbaudes vai izmeklējumus pacientiem ar zināmiem riska faktoriem, kas ļauj ārstiem savlaikus noteikt pacienta aprūpes taktiku krietni pirms simptomu rašanās un novērst nelabvēlīgus iznākumus.

Tā ir hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnanalīze, lai kvantitatīvi noteiktu sirds troponīnu I cilvēka asins plazmā un serumā. Tas ir pirmais Eiropā sertificētais biomarķieris, kuru var izmantot ne tikai kā palīglīdzekli miokarda infarkta diagnostikā, bet turpmāk ar to nosacīti veseliem cilvēkiem var prognozēt kardiovaskulāro notikumu (miokarda infarkta, sirds nepietiekamības, išēmiskā insulta, koronārās revaskularizācijas, kardiovaskulārās nāves) attīstības risku.

Augstas jutības troponīna I tests būtībā ir asins analīzes, kas mēra tieši no sirds muskuļa saņemto signālu, izmantojot specifisku olbaltumu. Troponīns ir proteīnu komplekss, kas sastāv no trīs proteīniem – troponīna C, troponīna I un troponīna T. Troponīns I ir sirdī esošs olbaltums, kas piedalās miokarda muskuļa saraušanās procesā. Tas ļauj ne tikai diagnosticēt miokarda infarktu, bet ir arī palīgs vispārējā cilvēka sirds muskuļa funkciju noteikšanā.

Riska noteikšana ar augstas jutības troponīna I testu ir vienkāršs sākotnējās profilakses instruments, kas ļauj izslēgt kardiovaskulārās slimības pacientiem, kuriem nav simptomu, kā arī tas ļauj noskaidrot un turpmāk izmeklēt pacientus ar augstu riska līmeni.

Augstas jutības sirds troponīna I analīzes testu iespējams veikt jebkurā jums tuvākajā noņemšanas punktā NMS Laboratorijas filiālē un tas izmaksās mazāk nekā 10 eiro.