Shutterstock

Kad kāju pampums norāda uz kādu nopietnu saslimšanu

Neatkarīgi no tā, vai vasarā lielākā daļa dienas tiek pavadīta aktīvi vai mazkustīgi, ikvienu cilvēku var skart viena no vasaras aktuālākajām problēmām – kāju tūska. Turklāt reizēm piepampušas kājas var būt pirmais signāls par kādu citu saslimšanu. Kas veicina kāju tūskas veidošanos vasarā un kā to novērst, skaidro “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga.