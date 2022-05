Glāze citronūdens no rīta! Ko veselības labā dara šis vienkāršais dzēriens?

Ūdens, kam pievienots citrons, mazina vēdera uzpūšanos, jo tas darbojas kā diurētisks līdzeklis.

No vitamīniem un minerālvielām visvairāk citronā ir C vitamīna, bet diez vai dienā apēdīsiet 100 gramus svaiga citrona, tāpēc uzturā jāiekļauj arī citi C vitamīna avoti. C vitamīns ir noderīgs imūnsistēmai un darbojas kā antioksidants.

Nelielā daudzumā citrons satur B grupas vitamīnus, kalciju, dzelzi, magniju, kāliju un fosforu. Citronā ir arī dažādi bioloģiski aktīvi savienojumi.

Pret nierakmeņiem

Saskaņā ar 2012. gadā žurnālā "European Urology" publicētajiem pētījumiem aptuveni 8,8 % pieaugušo savas dzīves laikā saskaras ar nierakmeņu veidošanos.

Par laimi, citronūdens dzeršana var palīdzēt izvairīties no šī mokošā stāvokļa. Citronūdenī esošais citrāts palīdzēs sašķelt akmeņus un tos izšķīdināt

Uzlabo ādas stāvokli

Lai iegūtu mirdzošu sejas krāsu, nav nepieciešams iztērēt milzum daudz naudas par ādas kopšanas procedūrām. Lai paveiktu šo triku, var pietikt ar nelielu daudzumu citronūdens.

Mitrināšana pati par sevi uzlabo ādas kvalitāti. Jūs varat iegādāties visus krēmus un serumus, bet, ja jūs nenodrošināsiet ādas mitrināšanu no iekšpuses, jūs nekad nesasniegsiet vēlamos optimālos ādas rezultātus. Saskaņā ar 2017. gadā žurnālā Nutrients publicēto pētījumu pārskatu, citronos esošais C vitamīns var arī veicināt kolagēna sintēzi, palīdzot jūsu ādai laika gaitā izskatīties jaunākai un veselīgākai.

Vēl daži veidi, kā izmantot citronu