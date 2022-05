Vai zobu trūkums ir invaliditāte?

Latvijā invaliditāti nosaka VDEĀVK, individuāli novērtējot cilvēka veselības stāvokli un funkciju zudumu. Ekspertīzē izmanto Pasaules Veselības organizācijas izveidoto funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju.

Saskaņā ar to zobi vai to neesamība saistīta gan ar runas funkciju, gan ēdiena uzņemšanas funkciju, līdz ar to, ja šīs funkcijas nav iespējams veikt pilnvērtīgi, ir pamats lemt par invaliditātes noteikšanu.

Tomēr mūsdienās zobu trūkums nav nenovēršama veselības problēma – ir pieejama protezēšana. Invaliditāte līdz ar to var tikt piešķirta gadījumā, ja ir ielikta protēze, tomēr cilvēks joprojām nespēj ne pilnvērtīgi ēst, ne runāt.