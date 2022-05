Spānijā plāno piešķirt 3 dienu atvaļinājumu ik mēnesi sievietēm ar sāpīgām menstruācijām

Likumprojektā teikts, ka sievietēm varētu piešķirt trīs dienu atvaļinājumu ik mēnesi, kas atsevišķos gadījumos varētu tikt pagarināts līdz piecām dienām. Taču politiķi uzsver, ka pie jaunā likumprojekta vēl tiek strādāts.

Ja to pieņems, tas būs pirmais šāda veida tiesiskais regulējums Eiropā. Šādi tiesību akti ir spēkā tikai dažās pasaules valstīs.

Spānijas tiesību akts ir daļa no daudz plašākas reproduktīvās veselības reformas, kas ietvers izmaiņas valsts likumos par abortiem. Plašsaziņas līdzekļi, kas ir iepazinušies ar likumprojektu, ziņo, ka to paredzēts iesniegt valdībai nākamās nedēļas sākumā.

Projektā teikts, ka trīs dienu slimības atvaļinājums sāpju gadījumā būs atļauts ar ārsta izziņu, un to var pagarināt līdz piecām dienām, ja sāpes ir īpaši stipras vai darbnespēju izraisošas. Taču nav paredzēts, ka tas attieksies uz tām sievietēm, kas cieš no vieglām neērtībām.

Kā ziņo El País, jaunais likumprojekts ir daļa no plašākas pieejas, kas paredz menstruācijas uzskatīt par veselības stāvokli, kas ietver arī PVN atcelšanu dažiem higiēnas līdzekļiem - tā saukto "tamponu nodokli" - un bezmaksas higiēnas līdzekļu pieejamību sabiedriskos centros, piemēram, skolās un cietumos.

Projekts ietver arī pagarinātu apmaksātu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu un izmaiņas likumos par abortiem, ko šogad ieskicēja līdztiesības ministre Irēna Montero.