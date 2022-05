Trīs mutes higiēnas vaļi jeb, kāds ir mutes dobuma higiēnas minimums

Tīri, diego, skalo! 3 mutes higiēnas vaļi

"Mutes dobuma un zobu kopšana ir komplekss process, kad jāveic gan zobu, gan mutes gļotādas tīrīšana. Tam nepieciešama zobu birste, mēles tīrītājs, zobu diegs un mutes skalošanas līdzekļi. Zobus vajadzētu tīrīt vismaz divas reizes dienā — no rīta un vakarā — pēc ēdienreizēm,” pamatprincipus atgādina zobārste Tatjana Pētersone. Zobu birstītei jābūt mīkstai vai vidēji mīkstai. Tieši mīkstās birstītes noņem no zobiem aplikumu saudzīgi zobu veselībai. Ja šķiet, ka ar to ir par maz, var izvēlēties elektrisko zobu birsti.

Zobus tīra ar slaukošām kustībām apmēram 45 grādu leņķī pret smaganām: sāk no smaganām un birstīti virza pa zobu virsmu uz leju. Kad zobi ir notīrīti, jānotīra arī zobu kožamās virsmas.

Ārste norāda: “Zobu tīrīšanas procesam vajadzētu ilgt divas, trīs minūtes. Īsākā laika sprīdī zobus nav iespējams notīrīt pietiekami labi. Turklāt mutes dobuma kopšanas procesu vajadzētu papildināt ar zobu starpu diegošanu un mēles tīrīšanu. Mēles tīrīšanai var izmantot to pašu zobu birsti, taču efektīvāk būs izmantot speciālo mēles tīrītāju. Jāatceras, ka zobu diegam vienai lietošanas reizei jābūt pietiekami garam, lai tas nodrošinātu katras zobu starpas iztīrīšanu ar tīru diega fragmentu. Zobu diegu uzmanīgi novieto zobu starpā, netraumējot smaganu, tad noņem aplikumu un ēdiena paliekas no starpzobu virsmām. Zobu veselībai piemērotāki būs zobu diegi ar fluora pārklājumu. Veicot zobu diegošanu (gan pēc zobu tīrīšanas, gan pēc ēdienreizes), obligāti jāizskalo mute ar ūdeni vai mutes skalojamo līdzekli.”

Mutes skalošanas līdzekļi ikdienas kopšanā nav obligāti, taču tie uztur tīru mutes dobumu, nodrošina svaigu elpu, palīdz cīnīties ar kādu no mutes dobuma problēmām. Zobu veselībai būs noderīgs mutes skalojamais līdzeklis, kas satur fluoru, savukārt smaganu veselībai — ar ārstniecisko augu ekstraktiem.

“Nopietnāka mutes dobuma iekaisuma gadījumā zobu higiēnists vai zobārsts ieteiks mutes skalojamo līdzekli, kas satur hlorheksidīnu. Te gan jāpiebilst — šādu antibakteriālo ārstniecisko mutes skalojamo līdzekli nav ieteicams lietot ilgāk par divām nedēļām,” brīdina zobārste.

Ar līdzekli muti skalo 30 līdz 60 sekundes vai, atbilstoši instrukcijai.

4 biežākās zobu kopšanas kļūdas

Nepareiza zobu tīrīšanas tehnika. Zobu tīrīšana horizontāli pa to virsmu ir biežākā kļūda, kas izraisa zobu ķīļveida defekta rašanos. Tas nozīmē — zobu kakliņa emalja ir nodilusi, rada milzu diskomfortu un jutību uz dažādiem kairinātājiem.

Tās dēļ uz zobu un starpzobu virsmām sakrājas ēdiena paliekas un aplikums, kas veicina kariesa rašanos un smaganu problēmas. Nepareiza zobu diega lietošana. Par to liecina smaganu traumēšana, kā arī atkārtota zobu diega fragmenta izmantošana.

“Ja ir sajūta, ka ar parasto zobu birsti nav iespējams pietiekami labi ar slaukošām, vertikālām kustībām iztīrīt visu zobu virsmas, var izmantot speciālo kūlīšu birstīti. Tā ir smalka un salīdzinoši maza, ļauj veiksmīgi iztīrīt grūti pieejamās vietas, arī gudrības zobus. Speciālās starpzobu tīrīšanas birstītes vajadzētu lietot tikai pēc zobārsta vai zobu higiēnista rekomendācijas,” saka Tatjana Pētersone.

Mutes dobuma kopšanas produktu ceļvedis

Zobu birste

“Viss ir diezgan vienkārši — uz iepakojuma ir norādīts birstītes saru cietības līmenis un tas ir galvenais kritērijs, ko svarīgi ņemt vērā. Sariņu izkārtojums, dizains un forma ir gaumes jautājums. Kāda zobu birste būtu piemērotāka, var ieteikt zobārsts vai higiēnists,” saka farmaceite Ērika Pētersone.

Zobu pasta

Izvēloties zobu pastu, jāpievērš uzmanību, cik liels ir fluora daudzums tās sastāvā. Pieaugušajiem optimālā deva ir 1200 līdz 1500 ppm. Tāpat uz zobu pastas būs norādīts, kādas vēl mutes dobuma problēmas tā palīdz risināt līdzteku galvenajai funkcijai — zobu tīrīšanai.

Mutes skalojamais līdzeklis

“Izvēloties mutes skalojamo līdzekli, der zināt, ka visus skalojamos līdzekļus var iedalīt divās grupās. Vieni ir ārstnieciskie, kā sastāvā ir hlorheksidīnds vai citi antibakteriālie līdzekļi. Šos gan lieto tikai pēc zobārsta vai zobu higiēnista rekomendācijas. Otra grupa — visi pārējie mutes skalojamie līdzekļi, un piedāvājums ir ārkārtīgi plašs. Tie parasti atšķiras pēc garšas, smaržas, lai ikviens var atrast savai gaumei un garšas izjūtām atbilstošo. Jutīgākiem cilvēkiem neieteiktu izvēlēties mutes skalojamo līdzekli, kas veidots uz alkohola bāzes — tas rada papildu mutes dobuma kairinājumu,” skaidro farmaceite Ērika Pētersone.

Zobu diegs

Ir trīs galvenās atšķirības zobu diegu piedāvājumā: parastie zobu diegi; tādi, kam lentīte ir biezāka (tātad — lielāks ir arī starpzobu tīrīšanas laukums); un tādi, kas saskarē ar siekalām piebriest. Daži zobu diegi ir vaskoti, tā atvieglojot tīrīšanas procesu, bet citiem pievienots aromāts vai speciālas vielas, piemēram, piparmētra, mentols vai fluors. Tiltveida protēzes palīdzēs iztīrīt īpašs, specializēts diegs.”

Zobu starpu tīrīšanā galvenā ir pareiza tīrīšanas tehnika. Kuru zobu diegu izvēlēties, tas ir individuālo vajadzību un gaumes jautājums.