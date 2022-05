"Tā ir traģēdija!" - PVO nosauc skaitli, cik daudz cilvēku pasaule zaudējusi Covid-19 dēļ

PVO uzskata, ka daudzās valstīs ir nepietiekami uzskaitīts no Covid-19 mirušo skaits – oficiāli ziņots tikai par 5,4 miljoniem mirušo. Piemēram, Indijā no Covid miruši 4,7 miljoni cilvēku, kas ir 10 reizes vairāk, nekā rāda oficiālie skaitļi un gandrīz trešdaļa no Covid nāves gadījumiem visā pasaulē.

Indijas valdība gan apšaubījusi šo aplēsi, norādot, ka tai ir "bažas" par metodoloģiju, taču citos pētījumos ir izdarīti līdzīgi secinājumi par nāves gadījumu apjomu valstī.

Jāpiebilst, ka šajos aprēķinos ir ņemti vērā arī nāves gadījumi, kas nav tieši Covid-19 izraisīti, bet gan izraisīti tā blakusefekti, piemēram, cilvēki nevarēja piekļūt slimnīcām, lai saņemtu nepieciešamo aprūpi. Turklāt ņemta vērā arī nepietiekama uzskaite dažos reģionos un nepietiekams pārbaužu skaits krīzes sākumā.

Tomēr PVO norādīja, ka lielākā daļa no papildu 9,5 miljoniem nāves gadījumu, kas pārsniedz oficiālos 5,4 miljonus, ir uzskatāmi par tiešiem vīrusa izraisītiem nāves gadījumiem.

PVO datu nodaļas pārstāve Dr. Samira Asma, runājot par šo skaitļu apjomu, sacīja: "Tā ir traģēdija!” "Tas ir satriecošs skaits, un mums ir svarīgi godināt zaudētās dzīvības, un mums ir jāliek politikas veidotājiem uzņemties atbildību," viņa sacīja.

Līdzās Indijai valstis ar vislielāko kopējo mirstības pārsniegumu bija arī Krievija, Indonēzija, ASV, Brazīlija, Meksika un Peru, liecina PVO dati. Krievijā šie skaitļi trīsarpus reizes pārsniedz valstī reģistrēto nāves gadījumu skaitu.