Ārsti aicina vakcinēties pret CPV; simtprocentīga vakcinēšanās aptvere izskaustu šo vīrusu uz visiem laikiem

Pēdējos 11 gadus šo vakcīnu valsts kompensēja tikai meitenēm, bet, pateicoties ārstu neatlaidībai, no šā gada vakcīna beidzot ir pieejama bez maksas arī 12 gadus veciem zēniem. Vairāku gadu garumā ārsti ir uzsvēruši vakcīnas nozīmi, norādot, ka vakcinācija pret CPV ir visefektīvākais veids, kā pasargāt bērnus pret lielāko daļu šī vīrusa izraisīto slimību.

Arī ginekoloģe, Imunizācijas nedēļas iniciatīvas “Ja mīli, tad pasargā!” vēstnese Katrīna Puriņa-Liberte uzsver, ka simtprocentīga jauniešu vakcinācijas aptvere spētu iznīcināt visas CPV izraisītās ļaundabīgās saslimšanas, kā rezultātā nākamām paaudzēm nemaz nenāktos uzzināt par šo vīrusu un daudzām tā izraisītām saslimšanām.

Cilvēka papilomas vīrusam jeb CPV (angliski HPV – human papilloma virus) ir vairāk nekā 100 veidu – gan labdabīgu, gan ļaundabīgu. Ļaundabīgs jeb augsta riska CPV sievietēm veicina tādas saslimšanas kā dzemdes kakla, maksts un vulvas vēzis, bet vīriešiem – dzimumlocekļa audzēju, savukārt abiem dzimumiem – anālā kanāla, mutes un rīkles vēzi. Katrs 20. audzējs pasaulē ir CPV infekcijas izraisīts, un Latvijas statistika šīs infekcijas izraisīto slimību jomā ir satraucoša – dzemdes kakla vēzis ir otrais izplatītākais vēzis un tā saslimstības un mirstības rādītāji ir sliktākie Eiropas Savienībā.

Tikmēr ne vien Latvijā, bet visā pasaulē strauji pieaug saslimstība ar citiem CPV izraisītiem ļaundabīgiem audzējiem kā, piemēram, anālā kanāla vēzis. Ginekoloģe-rezidente Katrīna Puriņa-Liberte norāda, ka tieši šīs satraucošās statistikas dēļ runāt par vakcīnu pret CPV ir īpaši nozīmīgi. Savā specialitātē viņai ik dienu nākas runāt tieši par dzemdes kakla vēzi un tā profilaksi, jo īpaši tāpēc, ka saslimšanu ar to ir iespēja novērst.

“Ir ārkārtīgi daudz audzēju veidu, kurus novērst ir diezgan grūti. Jā, mēs varam censties no tiem izvairīties, mainot dzīvesveidu, sekojot līdzi veselībai un to regulāri pārbaudot, taču bieži vien atbilde, kā novērst saslimšanu, nav konkrēta. Savukārt dzemdes kakla vēzim ir zināma profilakse, ar kuras palīdzību to var novērst. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi runāt par dzemdes kakla vakcīnu jeb vakcīnu pret CPV, kā arī dzemdes kakla skrīningu sievietēm atbilstošajā vecuma grupā, uz kuru diemžēl atsaucība pie mums ir ārkārtīgi zema,” stāsta K. Puriņa-Liberte.

Lai novērstu vīrusa izplatību, būtiski vakcinēt arī zēnus

Papilomas vīrusa nēsātāji ir ne tikai sievietes, bet arī vīrieši, un visbiežāk šo vīrusu iegūst dzimumkontakta ceļā. Ņemot vērā, ka vidējais Latvijas jaunietis dzimumattiecības uzsāk 16, 17 gadu vecumā, risks inficēties ar CPV ievērojami palielinās, un savlaicīgi veikta vakcinācija nodrošinātu imunitātei daudz lielākas spējas cīnīties pret šo vīrusu.

Zēniem vakcinācija pret CPV ir būtiska, jo arī viņi ir vīrusa pārnēsātāji. Lai gan ir pierādīts, ka lielāks risks inficēties ar CPV ir, ja tiek mainīti dzimumpartneri, diemžēl ir arī pierādīts, ka ar vienu partneri šis risks pastāv. Svarīgi, ka vakcīna pret CPV, kas tagad ir valsts apmaksāta abiem dzimumiem, meitenēm no 12 gadu vecuma līdz pat 18. dzimšanas dienai un 12 gadus veciem zēniem, ir deviņvalentā – tas nozīmē, ka tā pasargā no deviņiem biežāk sastopamajiem CPV tipiem, no kuriem septiņi izraisa vēzi.

Joprojām liela daļa cilvēku domā, ka CPV ir iespējams iegūt vienīgi dzumumattiecībās, bet tā nav – ar to var inficēties ādas-ādas, ādas-gļotādas un gļotādas-gļotādas kontakta ceļā. Līdz ar to tīri sadzīvisku kontaktu rezultātā vīrusu var iegūt arī tie indivīdi, kas dzimumdzīvi nav pieredzējuši, jo vīruss dzīvo uz gļotādas, ādas un vairojas to virskārtā.

Bieži vien cilvēki nemaz neaizdomājas, ka ar CPV var inficēties arī orālā seksa laikā. K. Puriņa-Liberte norāda, ka pasaulē arvien vairāk tiek atklāta un pierādīta CPV saistība tieši ar mutes dobuma vēzi. Ņemot vērā visus šos aspektus, būtiski atcerēties, ka CPV ir vīruss, kas izplatās no cilvēka uz cilvēku, un, pateicoties vakcīnai, mūsu spēkos ir aizsargāt nākamo paaudžu veselību.

“Vakcinējot savus bērnus, vecāki saviem mazbērniem un mazmazbērniem varētu nodot tādu dāvanu, kā nekad neuzzināt, kas ir CPV, jo simtprocentīga vakcinēšanās aptvere izskaustu šo vīrusu, kā rezultātā inficēties ar to vairs nebūs iespējams. Līdz ar to ar pilnīgu vakcinācijas aptveri jauniešu vidū mēs spētu iznīcināt dzemdes kakla vēzi un visas ļaundabīgās saslimšanas, ko šis augsta riska vīruss izraisa. Es aicinātu katru vecāku, katru mūsu valsts iedzīvotāju vērsties pie sava ārstējošā ārsta un uzzināt vairāk par cilvēka papilomas vīrusu, jo svarīgākais ir atcerēties, ka mēs, vecāki, saviem bērniem esam vajadzīgi veseli un priecīgi, un mums ir svarīgi būt kopā ar veseliem bērniem, tāpēc turpināsim iedrošināt viens otru rūpēties par savu veselību,” saka ginekoloģe Katrīna Puriņa-Liberte.

Šobrīd valsts apmaksāta vakcīna pret cilvēka papilomas vīrusu ir pieejama 12 gadus veciem zēniem un 12 līdz 17 gadus vecām meitenēm. Vakcīnu pret CPV bērni var iegūt pie sava ģimenes ārsta vai Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centrā.

Pasaules Imunizācijas nedēļa tiek atzīmēta pēdējā aprīļa nedēļā.