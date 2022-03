Latvijā līdzekļi onkoloģiskas saslimšanas ārstēšanai būtu 30% iedzīvotāju, liecina aptauja

Vienlaikus aptaujā secināts, ka lielākā daļa iedzīvotāju onkoloģiskas saslimšanas ārstēšanai vāktu ziedojumus vai meklētu iespējas šos līdzekļus aizņemties.

Ja pēkšņas vēža diagnozes gadījumā būtu nepieciešami vismaz 20 000 eiro valsts neapmaksāto ārstēšanās izdevumu vai sadzīves izmaksu segšanai, vairākums jeb 70% aptaujāto nespētu rast līdzekļus uzkrājumos un būtu atkarīgi no ārēja finansiāla atbalsta - vāktu ziedojumus (24%), ņemtu kredītu (19%), aizņemtos no radiem un draugiem (11%) vai meklētu citas iespējas (16%).

Vienlaikus 20% šim nolūkam izmantotu savus vai ģimenes uzkrājumus, bet 10% aptaujāto neplānotos vēža ārstēšanas izdevumus mēģinātu segt no regulārajiem ienākumiem, maksimāli samazinot ikdienas tēriņus.

"Ergo" pārstāvji norāda, ka atbildes uz jautājumu par to, kas iedzīvotājus visvairāk satrauc, pamanot informāciju par vēzi, liecina, ka finansiālais aspekts baiļu skalā atrodas augstāk, nekā bažas par iespēju saslimt. Proti, lielāks skaits aptaujāto (34%) atzīst, ka viņus visvairāk biedē tieši iespējamie vēža ārstēšanas izdevumi, bet nedaudz mazāk (26%) ir to, kuru galvenais uztraukuma iemesls ir bailes saslimt ar vēzi. Atlikušie 40% neseko informācijai par onkoloģiskām saslimšanām vai no šādas informācijas izvairās.

"Ergo" Dzīvības un Veselības apdrošināšanas departamentu direktors Baltijā Gints Konrads informē, ka "Ergo" no šā gada februāra piedāvā vēža apdrošināšanu, kas palīdz veidot finansiālu drošības spilvenu vēža saslimšanas gadījumā.

Pēc apdrošināšanas kompānijas datiem, nepilnu divu mēnešu laikā divas trešdaļas apdrošināto ir sievietes. Lielāks sieviešu īpatsvars apdrošināto personu vidū ir arī pārējās Baltijas valstīs, kur šo pakalpojumu "Ergo" piedāvā ilgāku laiku. Latvijā polise vidēji tiek iegādāta uz 12 gadiem par apdrošināšanas summu 33 000 eiro, bet apdrošinātās personas vidējais vecums ir 38 gadi.

Aptauja, pēc "Ergo" pasūtījuma, veica "Norstat Latvija". No 2022.gada 17. līdz 23.februārim tiešsaistē visā Latvijā aptaujāti gandrīz 1000 respondentu vecumā no 20 līdz 74 gadiem.