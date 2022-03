Pētījums atklāj patieso Covid-19 pandēmijā mirušo skaitu. Tas ievērojami atšķiras no oficiālajiem datiem

No pandēmijas sākuma brīža līdz šodienai pasaulē no Covid-19 varētu būt miruši aptuveni 18,2 miljoni cilvēku, kas ir par aptuveni trīs reizēm vairāk, nekā norādīts oficiālajos datos.

Pētījumā aplūkots augošais mirstības līmenis pasaulē un konstatēts, ka patiesais upuru skaits varētu būt daudz lielāks, īpaši Dienvidāzijā un Āfrikā. Pētījumā identificētas arī 7 valstis, kurās varētu būt reģistrēta vairāk nekā puse no visiem pasaules nāves gadījumiem, kas saistīti ar Covid-19.

Dīkinas universitātes epidemiologs asociētais profesors Hasans Valijs atklāja, ka pārmērīgais nāves gadījumu skaits ir spēcīgs pandēmijas ietekmes rādītājs, jo ne visās valstīs bija labas slimību uzraudzības sistēmas, lai precīzi reģistrētu nāves gadījumus, un tas var izraisīt nepietiekamu uzskaiti.

Visā pasaulē ar Covid-19 tieši saistīto nāves gadījumu skaits divos gados no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim bija 5,9 miljoni. Taču pētījumā konstatēts, ka patiesībā šajā periodā mirušo skaists sasniedz aptuveni 18,2 miljonus.

Pandēmijas laika lielākais nāves gadījumu skaits fiksēts Indijā, tai seko ASV, Krievija, Meksika, Brazīlija, Indonēzija un Pakistāna.

Zinātnieki gan uzsver, ka daļā no nāves gadījumiem nav tiešas saistības ar Covid-19. Infekcija kalpojusi kā palaidējmehānisms kādai jau esošai kaite, kas arī ir īstais nāves cēlonis.