Vientuļā māte Šarlīze Terona atklāj - sievietes domā, ka viņa “nespēj noturēt vīrieti”

Šarlīze Terona dalījusies pieredzē par vientuļās mātes dzīvi. 2. jūlijā kino zvaigzne piedalījās Aleksa Kūpera podkāstā “Call Her Daddy”, lai reklamētu savu jaunāko filmu “The Old Guard 2”. Sarunā Šarlīze pastāstīja, kā viena pati audzina divas meitas – 9 gadus veco Augusti un 12 gadus veco Džeksoni, kura bioloģiski aizvien ir zēns, bet aktrise, respektējot bērna jūtas, pieņēmusi viņu par meitu. Kļūšanu par vientuļo māti Terona raksturo kā "vienu no veselīgākajām lēmumiem, ko jebkad esmu pieņēmusi”.