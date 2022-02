Pērn Latvijā bija 8221 HIV inficēts iedzīvotājs

2020. gadā ir samazinājies jaunatklāto HIV gadījumu skaits - tika atklāti 257 jauni HIV infekcijas gadījumi. Savukārt 2019. gadā - 295 gadījumi, 2018. gadā - 326 gadījumi un 2017. gadā - 371 HIV infekcijas gadījums.

HIV gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 2020. gadā bija 13,5. Tajā pat laikā 2020. gadā tika reģistrēti 93 nāves gadījumi HIV stadijā, 2019. gadā - 74 gadījumi, 2018. gadā - 88 gadījumi un 2017. gadā - 78 nāves gadījumi.

Tāpat 2020. gadā tika atklāti 52 jauni AIDS gadījumi, kas ir gandrīz divas reizes mazāk nekā 2019. gadā.

Jaunatklāto HIV gadījumu skaits 2020. gadā sadalījumā pēc transmisijas veida liecina, ka lielākoties inficēšanās ir notikusi heteroseksuālo dzimumkontaktu ceļā. Līdzīgas tendences bija vērojamas arī 2019. gadā. Tāpat 2020. gadā lielai daļai no jaunatklāto HIV gadījumu nav noskaidrots inficēšanās ceļš, kas atbilst 35% no visiem jaunatklātajiem inficēšanās gadījumiem.

Latvijā joprojām tiek konstatēta inficēšanās ar HIV arī vertikālās transmisijas ceļā, proti, no mātes bērnam. Piemēram 2020.gadā tika reģistrēti pieci vertikālās transmisijas gadījumi, 2019.gadā - divi gadījumi, 2018.gadā - arī pieci gadījumi un 2017.gadā - trīs vertikālās transmisijas gadījumi.

Attiecībā uz 2020.gadā jaunatklāto HIV gadījumu skaitu sadalījumā pa dzimumiem var secināt, ka vairākumā gadījumu HIV infekcija biežāk tiek konstatēta vīriešiem nekā sievietēm. Līdzīgas tendences vērojamas arī personu ar AIDS slimību vidū.

Statistiskie dati par citiem gadiem arī norāda uz to, ka HIV un AIDS izplatība biežāk ir novērojama vīriešu vidū. Jaunatklātie HIV infekcijas gadījumi 2019.gadā - 180 vīriešiem un 115 sievietēm, 2018.gadā - 221 vīrietim un 105 sievietēm un 2017.gadā - 241 vīrietim un 130 sievietēm.

Lai arī HIV infekcija sievietēm tiek konstatēta retāk kā vīriešiem, tomēr HIV inficēto sieviešu skaits gadu no gada saglabājas diezgan augstā līmenī, kas var liecināt par to, ka līdz šim realizētie dažādie kaitējuma mazināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav bijuši pietiekamā apjomā vērsti uz sieviešu populāciju.

2020.gadā no 257 jaunatklātiem HIV gadījumiem 83 gadījumos personas bija vecuma grupā no 30-39 gadiem un 73 personas bija vecuma grupā no 40-49 gadiem. No 52 jaunatklātiem AIDS gadījumiem 2020.gadā, 19 personas bija vecuma grupā no 30-39 gadiem un 20 personas bija vecuma grupā no 40-49 gadiem. Tādējādi var secināt, ka jaunatklātie HIV un AIDS gadījumi biežāk tiek konstatēti personām vecumā no 30 līdz 49 gadiem.