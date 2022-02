Kā gan augļi un dārzeņi var būt vainojami pie liekā svara? Atbilde ir pavisam vienkārša

Pesticīds hlorpirifoss palēnina ķermeņa spēju dedzināt taukus un ietekmē brūno tauku darbību, kas ir viens no galvenajiem svara kontrolētājiem mūsu ķermenī.

Pētnieki no Makmāstera Universitātes Kanādā (McMaster University in Canada) atklājuši, ka no 34 bieži lietotiem pesticīdiem un herbicīdiem tieši hlorpirifoss visvairāk ietekmē brūno tauku darbību. “Brūnie tauki darbojas kā mūsu vielmaiņas krāsns, tie sadedzina kalorijas, nevis kā parastie tauki, kas kalorijas vienkārši noglabā. Un mēs zinām, ka brūnie tauki aktivizējas aukstos laikapstākļos un laikā, kad ēdam,” skaidroja pētnieks Gregorijs Steinbergs.

Pietiek, ja pesticīdi ik dienas palēnina mūsu enerģijas patēriņu tikai par 40 kalorijām, lai gada laikā radītu 2,26 kg svara pieaugumu un pakāpeniski izveidotu aptaukošanās draudus.

Lai gan Kanādā hlorpirifosa lietošana ir aizliegta, valstī tiek piegādāti augļi un dārzeņi, kas ir apstrādāti ar šo pesticīdu.

Pētnieki atgādina, ka jebkurš no ārvalstīm ievests auglis vai dārzenis pirms ēšanas ir rūpīgi jānomazgā.