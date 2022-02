Raidījums pēta, vai tiešām Latvijas skolās izdalītajiem Covid-19 antigēnu testiem precizitāte ir 0%?

Paula Ērliha institūts ir veicis pētījumu, salīdzinot dažādu ražotāju antigēna testus. Institūts pārbaudīja 245 ātros testus, atzīstot, ka piektā daļa kvalitātes pārbaudījumu neiztur.

LTV īpašu uzmanību pievērsis tiem Paula Ērliha institūta analizētajiem testiem, kas ir pieejami Latvijā, jo īpašo tie, uz kuriem tiek balstīta skolēnu testēšana. Tādi ir četru ražotāju testi, no kuriem viens - "Hangzhou Singclean",visās pozīcijās ir novērtēts ar nulles procentu efektivitāti.

Foto: Ekrānuzņēmums no LTV video

"Panorāma" norādīja – raidījums darīja visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka tieši šis ir tas pats tests, ko saņem skolēni, bet izjuta to pašu situāciju, kurā nonāk patērētājs, kas vēlas pārbaudīt, cik efektīvs ir nopirktais tests. Ražotājs un nosaukums sakrīt.

LTV arī piebilda, ka ne šī paša ražotāja vārds, ne arī testa nosaukums pašlaik nav atrodams augstu efektivitāti uzrādījušu testu sarakstā. Šādu sarakstu dalībvalstīm izsūta Eiropas Komisija.

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka skaidroja: "Mēs esam pieprasījuši informāciju gan no ražotāja, gan no piegādātāja un pieprasījuši arī informāciju no Vācijas, lai noskaidrotu, vai tabulā norādītie dati ko liecina. Pirms mums nav pretējas informācijas, varam teikt, ka šie testi ir lietojami."

Vairāk skaties LTV sižetā.