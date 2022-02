Ko noteikti vērts zināt, pirms aptiekā steidz iegādāties sūkājamās tabletes pret kakla sāpēm

“Biežākie kakla sāpju ierosinātāji ir vīrusi un baktērijas, taču var būt arī sēnīšu infekcijas, kas izraisa kakla sāpes, tādēļ aptiekās ir pieejams patiešām plašs kakla sāpju novēršanai paredzēto sūkājamo preparātu klāsts,” saka farmaceite Agnese Zonne.

Lai izvēlētos atbilstošāko preparātu, jāņem vērā ne tikai to sastāvs, garša un forma (tabletes, pastilas, ledenes vai ledenes uz kociņa), bet galvenais – no kāda vecuma preparātu var lietot, vai tas sader ar citiem ikdienā lietojamiem medikamentiem, kas paredzēti kādas citas slimības ārstēšanai, kā arī – vai kakla sāpēm pievienojušies vel kādi saaukstēšanās simptomi.

Farmaceite norāda: “Sūkājamās tabletes kaklam var palīdzēt, ārstējoties no angīnas, faringīta, laringīta, tonsilīta, kad novērojams mandeļu, balsenes un rīkles gļotādas iekaisums, ārstējoties no smaganu iekaisumiem (gingivīta), stomatīta vai sēnīšu infekcijām, kā arī pēc zobu raušanas vai arī, kad ir aizsmakums balss saišu pārslodzes dēļ.”

Īsais ceļvedis sūkājamo tablešu sastāvā

Tablešu sastāvā parasti ir ārstnieciski augi, kas palīdz novērst kakla sāpes, piemēram, Islandes ķērpis, alteja, malva, smiltsērkšķu eļļa, propoliss, mārsils, plūškoks. Dažiem preparātiem – arī C vitamīns un cinks normālai imūnsistēmas funkcionēšanai. Var izvelēties to, kas labāk garšo. Taču, ja ikdienā nepieciešams lietot specifiskus medikamentus kādas citas slimības ārstēšanai, vajadzētu rūpīgi izpētīt sūkājamo tablešu sastāvu vai jautāt par to farmaceitam. Parasti sūkājamās tabletes ar ķīmisku sastāvu satur vienu, divas vai trīs aktīvās vielas. Ārstniecisko preparātu speciālists rekomendēs atkarībā no kakla sāpju iemesla.

Izteiktas kakla sāpes

Piemērotāks būs preparāts, kura sastāvā ir gan antibakteriāla viela, kas cīnīsies ar kakla iekaisumu, gan anestezējoša viela, kas novērsīs sāpes.

Sēnīšu infekcija

Kakla tabletes sastāvā vajadzētu būt aktīvajai vielai, kas iedarbojas tieši uz to, piemēram, dekvalīnija hlorīdam un cinhokaīna hidrohlorīdam.

Vīruss

Vīrusa infekcijas ir biežākais mutes dobuma un rīkles iekaisuma cēlonis. To izraisa arī Covid-19. Piemērots preparāts šādos gadījumos būs ar benzidamīna hidrohlorīdu un cetilpiridīnija hlorīdu. Šīm aktīvajām vielām ir spēcīga iedarbība, kas palīdz novērst iekaisumu un sāpes.

“Nav mazsvarīgi, vai sajūta mutē pēc tablešu sūkāšanas būs patīkama un palīdzēs justies komfortabli. Tas atkarīgs no sastāva. Ir tabletes, pēc kuru lietošanas rodas sajūta, ka aktīvās vielas ir pārklājušas visu mutes gļotādu, citas – mazina kairinājumu, vēl citas palīdz mutē saglabāt mitrumu, mazina gļotādas tūsku, palīdz atjaunot gļotādas dabiskās funkcijas, sniedz anestezējošu iedarbību, kas ir svarīgi izteikta kakla sāpju gadījumā. Tādēļ pirms kakla tablešu iegādes vajadzētu pārrunāt ar farmaceitu, kādam mērķim tabletes nepieciešamas un ko no tām sagaida,” saka Agnese Zonne.

Noderīgi zināt

Lūk, ko vajadzētu ņemt vērā, lai sūkājamās tabletes dotu ātrāku rezultātu un neliktu vilties!

Visai ģimenei viena veida kakla sāpju novēršanas sūkājamās tabletes nederēs, tādēļ farmaceita pirmais jautājums, visticamāk, būs par potenciālā lietotāja vecumu.

Lai kuru no kaklu tablešu veidiem izvēlētos, tas jālieto tā, kā norādīts instrukcijā. Parasti intervāls starp pirmo un nākamo tableti ir 2 vai 3 stundas. Mazinoties iekaisumam, arī intervāla laiks var būt garāks – ik pēc 4 stundām.

Noteikti nepārsniegt ražotāja norādīto maksimālo tablešu skaitu dienā vai diennaktī, lai nepakļautu sevi blakusparādību un rezistences riskam.

Pretklepus sūkājamās tabletes rekomendē lietot vēl dažas dienas pēc simptomu izzušanas, izvairoties no slimības atkārtota uzliesmojuma.

Sūkājamo tableti nedrīkst dalīt, smalcināt vai sakost, jo tās pārklājums nodrošina kontrolētu darbības ātrumu. Rekomendē nosūkāt lēnām, ļaujot tai izšķist mutes dobumā.

Sūkājamām tabletēm ir mijiedarbība ar uzturu, samazinot aktīvo vielu iedarbību, jo mainās mutes dobuma ph līmenis, tāpēc 30 minūtes pirms un pēc sūkājamās tabletes lietošanas nevajadzētu ēst, dzert, kā arī tīrīt zobus, jo zobu pasta satur anjonus, kas samazina preparāta efektivitāti.

Ja ir cukura diabēts, izvēloties preparātus, nepieciešams izvairīties no tiem, kuru sastāvā ir cukurs, glikoze, saharoze un izomalts.

Ja ir fruktozes nepanesība sūkājamās tabletes, kuru sastāvā ir sorbīts (saldinātājs), var ietekmēt citu zāļu vienlaicīgu uzsūkšanos, radīt mīkstāku vēdera izeju, vieglu caureju.

Ja ir saslimis bērns, var izvelēties bērniem tīkamu formu – ledeni uzliktas uz kociņa. Šos preparātus rekomendē bērniem no 2 gadu vecuma (jaunākiem ne!). Tāpat bērni labprāt lieto sūkājamās tabletes pastilu veidā. Tām ir želejveida konfekšu forma un patīkama garša.

Cilvēkiem ar zobu protēzēm nevajadzētu izvēlēties pastilu preparātus, jo tās var pielipt pie zobu protēzēm.

Kakls nesāp viens

Farmaceite uzsver: “Parasti kakla sāpes ir tikai viens no simptomiem. Atkarībā no kakla sāpju izraisītāja, pievienojas arī citi simptomi: iesnas, aizlikts deguns, balss aizsmakums, kņudēšanas, skrāpēšanas sajūta kaklā, sauss, kairinošs klepus. Ja kakla sāpes ir baktēriju izraisītas, tām pievienojas arī paaugstināta ķermeņa temperatūra. Tādēļ bieži līdz ar kakla sāpēm ārstē ar citus simptomus. Kādus preparātus izvēlēties – tabletēs vai ūdenī šķīstoša pulvera formā, deguna pilienus vai aerosolu, klepus sīrupu vai tabletes – tas atkarīgs no pacienta vecuma un simptomiem.

Viegli sāpošam kaklam (tā pat, kā citām saaukstēšanās pazīmēm) vajadzētu pāriet 5 līdz 7 dienu laikā. Ja simptomi nepāriet, ieteicams konsultēties ar ģimenes ārstu. Noteikti nepieciešams meklēt ārsta palīdzību, ja ir pēkšņs slimības sākums ar augstu ķermeņa temperatūru, ja veselība neuzlabojas pēc triju dienu ārstniecisko preparātu lietošanas vai arī veselība pasliktinās, ja klepojot parādās asinis, ja ir aizdomas, ka kakla sāpju cēlonis varētu būt saistīts ar atvilni vai citu slimību. Šādos gadījumos nepieciešama cita ārstēšanas terapija.”