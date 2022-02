Shutterstock

Augļi, kuros ir visvairāk cukura un tie, kuros tā ir pavisam maz

Patērētā cukura daudzums mūsdienās ir saistīts ar paaugstinātu aptaukošanās risku, diabēta attīstīšanos, kā arī sirds slimību un insulta risku. Lai rūpētos par veselību, arvien vairāk cilvēku sāk izvērtēt cukura lomu savā dzīvē, no tā pamazām atsakoties. Taču lielākā kļūda, ko dažkārt pieļaujam – izslēdzam no uztura ne vien mākslīgo cukuru bet arī dabīgo, proti, izvairoties no augļu ēšanas. Portāls "Eatthis" apkopojis sarakstu, kuros augļos cukura ir vairāk, bet kuros mazāk.