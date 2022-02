Pretrunīgais pētījums, kurā brīvprātīgie tika tīši inficēti ar Covid-19, uzrāda pirmos rezultātus

Pētījumā piedalījušies 36 pilnībā veseli un gados jauni dalībnieki, kuriem nebija nedz dabiskās, nedz vakcīnu radītās imunitātes pret Covid-19. Katrs dalībnieks tika pakļauts nelielai vīrusa devai, pēc kā mediķi brīvprātīgos uzraudzīja 24 stundas diennaktī, divu nedēļu garumā.

No 36 dalībniekiem inficējās 18, no kuriem 16 attīstījās viegli vai vidēji smagi simptomi, piemēram, iesnas, iekaisis kakls, muskuļu sāpes un drudzis. Neviens no dalībnieki nepiedzīvoja smagu slimības gaitu.

13 inficētie ziņoja par īslaicīgu smaržas zudumu, bet tā atgriezās pēc aptuveni 90 dienām. Visi pētījuma dalībnieki tiks uzraudzīti vēl gadu.

Pētījumu vadīja Londonas Imperiālās koledžas komanda un to finansēja valdība. Dalībnieki tika inficēti ar Sars-CoV-2 alfa variantu, kas tika iegūts no 2020. gada sākumā hospitalizēta Covid -19 pacienta.

Pētījums arī parādīja, ka testi ir mazāk efektīvi, lai atklātu mazāku vīrusu slodzi cilvēkiem pašā infekcijas sākumā un beigās.

Starp 18 inficētajiem dalībniekiem vidējais laiks no pirmās saskares ar vīrusu līdz tā atklāšanai un agrīniem simptomiem bija 42 stundas, kas ir ievērojami īsāks laiks nekā esošie aprēķini, saskaņā ar kuriem vidējais inkubācijas periods ir piecas līdz sešas dienas.

Lai gan dalībnieki tika pakļauti “ļoti nelielam” Sars-CoV-2 daudzumam, inficētajiem novērota liela vīrusa slodze, pat tajos gadījumos, kad netika novērots neviens simptoms.

Vīrusa līmenis inficētajiem sasniedza maksimumu aptuveni piektajā dienā, laboratorijas testi joprojām spēja atklāt Sars-CoV-2 daļiņas deviņas dienas pēc infekcijas, bet atsevišķos gadījumos pat 12 dienas.

Saistītās ziņas Lietuvā reģistrēts rekordliels Covid-19 gadījumu skaits; 14 sasirgušie miruši Pieaudzis stacionēto Covid-19 pacientu skaits Arī Igaunijā reģistrēts līdz šim lielākais Covid-19 gadījumu skaits; divi pacienti miruši