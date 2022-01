Eksperte skaidro, kas jāņem vērā sportojot aukstā un lietainā laikā

Kas jāņem vērā treniņa laikā?

Jebkuru sportisko aktivitāti uzsākot ir kārtīgi jāiesildās, neatkarīgi no tā vai sportošana notiek iekštelpās vai ārā. Tomēr ziemas periodā, ja treniņš plānots ārā, tam jāvelta vairāk laika, jo zemā temperatūrā muskuļi iesilst lēnāk. Iesildīšanos var un to ir pat ieteicams uzsākt iekštelpās, taču, izejot laukā, sportošana ir jāuzsāk pakāpeniski – tas palīdzēs sevi pasargāt no dažādām traumām. Būtiska iesildīšanās daļa ir arī pareiza elpošana – aukstais gaiss var negatīvi ietekmēt elpceļu veselību, tāpēc ieteicams elpot caur degunu, nevis muti. Sportojot ar lielu intensitāti, elpot caur degunu būs grūtāk, tādēļ jāpiedomā, lai treniņa intensitāte būtu samērīga.

Laikapstākļiem atbilstošs apģērbs

Atbilstoša apģērba izvēle ir ļoti svarīga, lai kontrolētu ķermeņa temperatūru, jo aukstā laikā ir viegli sastapties ar hipotermiju – pārmērīgi zemu ķermeņa temperatūru. Svarīgākais noteikums āra sportistiem ir ģērbties tā, lai nebūtu ne auksti, ne karsti. Tāpat svarīgi, lai visas ķermeņa daļas tiktu noklātas ar apģērbu, tātad nedrīkst aizmirsts par cepuri, cimdiem, šalli un pat ausu sildītājiem. Aukstajā laikā vajadzētu vilkt vairākas kārtas ar apģērbu, lai nodrošinātos ar siltumu, savukārt vajadzības gadījumā kādu kārtu var novilkt. Taču būtiska uzmanība jāpievērš tieši apģērba materiālam.

Tuvāk ādai vajadzētu vilkt apģērbu, kas ir viegls, elpojošs un labi uzsūc mitrumu, savukārt nākamās kārtas var sastāvēt no termoveļas un jakām vai biksēm, kas ir elpojošas, taču mitrumu un vēju aizturošas. Tādēļ būtu jāpatur prātā, ka labāk vienu biezu jaku aizstāt ar vairākām plānākām – tas palīdzēs uzturēt ķermeņa temperatūru un nepārkarst.

“Ar laiku katrs sportists individuāli iepazīst savu ķermeni un iemanās, kā ģērbties atbilstošāk izvēlētajam treniņam. Pavisam noteikti ir jāizmanto savi novērojumi un jāģērbjas tā, lai sportot būtu ērti un patīkami, kā arī, lai apģērbs neierobežo kustību. Savukārt iegādājoties jaunu apģērbu āra aktivitātēm, aicinām konsultēties pie speciālistiem, lai piemeklētu piemērotāko tieši Jums un Jūsu vajadzībām,” aicina Zane Johansone Gjensidige Latvija Veselības, Ceļojumu un nelaimes gadījumu atlīdzību grupas vadītāja.

Eksperts tāpat uzsver, ka pēc treniņa ir obligāti jānomaina mitrās sporta drēbes pret sausām – tas pasargās ķermeni no pārlieku lielas atdzišanas. Tāpat ir arī jāpievērš uzmanība apavu izvēlei. Vislabāk izmantot tādus sporta apavus, kas nelaiž cauri mitrumu un kuru zole nav pārāk gluda, jo tas palīdzēs izvairīties no slīdēšanas. Šim nolūkam ir iespējams iegādāties arī tādus apavus, kuros ir iestrādātas radzes un citi atribūti, lai sportošana slapjā un slidenā laikā būtu droša.

Jebkura treniņa ilgums ir jāpiemēro savām spējām. Tam nevajadzētu pārsniegt vienu stundu – arī 20-30 minūšu treniņš var būt pietiekams sportošanas laiks, ja esi iesācējs. Savukārt izvēloties pareizo sportošanas lokāciju, ir jāpatur prātā, ka to labāk darīt apbūvētā teritorijā, jo mājas, koki un citi objekti aiztur vēja plūsmu un tas nodrošina patīkamāku sportošanu.