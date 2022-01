Kāpēc rodas iesnas? Ne vienmēr tās norāda uz saaukstēšanos

Vīrusu sezona un rinīts būs aktuāls vēl nākamos mēnešus, tāpēc “Diplomātiskā servisa medicīnas centra” otolaringoloģe Elīna Eliasa Vīgante un “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga skaidro, kas ir rinīts un kā to efektīvi ārstēt mājas apstākļos.

"Visbiežāk ar iesnām cilvēki slimo saaukstēšanās sezonā, kas ilgst no rudens līdz pat pavasara vidum. Izteikti vairāk saslimšanas novērojamas rudens sākumā, kad bērni atgriežas bērnudārzos un skolās, kur vīrusa infekcijas izplatās ļoti ātri. Rinīta izplatību pandēmijas laikā palīdz mazināt tas, ka cilvēki ir piesardzīgāki, vairāk uzturas mājās, rūpējas par savu higiēnu un lieto sejas aizsargmaskas. Protams, to arī ietekmē faktors, ka bērni pat ar vismazākajiem saslimšanas simptomiem neapmeklē bērnudārzu vai skolu, kur šāda veida vīrusi izplatās ļoti ātri, tādā veidā mazinot iespēju saslimt pašiem vai aplipināt savus mājiniekus. Priecē tas, ka pacienti pandēmijas laikā daudz ātrāk vēršas pēc palīdzības pie speciālista pat ar nelielām sūdzībām, kas nozīmē, ka viņiem rūp viņu pašu, tuvinieku, kā arī apkārtējo cilvēku veselība," skaidro otolaringoloģe Elīna Eliasa Vīgante.

Kas ir rinīts?

Rinīts, kas sarunvalodā pazīstams kā iesnas, ir deguna gļotādas iekaisums, kas parasti ilgst no 7 līdz 10 dienām. Ja organismam ir vāja imunitāte un tas nespēj cīnīties ar simptomiem vai ir jau kāda cita hroniska saslimšana, rinīts var kļūt hronisks.

Saslimšanas galvenie simptomi ir:

deguna tecēšana;

aizlikts deguns;

šķaudīšana;

kņudināšana vai nieze degunā;

galvas sāpes;

deguna dobuma tūska.

Pastāv divu veidu rinīti – alerģiskais un nealerģiskais. Alerģisko ierosina dažādi alergēni, piemēram, ziedputekšņi vai mājdzīvnieku spalvas, kamēr otram rinīta paveidam var būt vairāki izraisītāji – temperatūras, mitruma vai hormonālās izmaiņas, kā arī lipīgie rinovīrusi, kas ir tipiskākais iesnu cēlonis Latvijas iedzīvotāju vidū. Rinovīrusi izplatās ļoti ātri – gaisa pilienu vai roku kontakta ceļā.

6 ieteikumi efektīvai rinīta simptomu ārstēšanai

“Ja nav alerģiska vai bakteriāla izcelsmes saslimšana, tad rinīta ārstēšanai mājas apstākļos ir pieejamas dažādas metodes, lai atvieglotu rinīta radītos simptomus un izveseļotos. Ja nav pārliecības par to, kuri līdzekļi un paņēmieni būtu efektīvākie, farmaceits aptiekā var sniegt farmaceitisko konsultāciju, lai palīdzētu atrast piemērotāko risinājumu un sniegtu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem,” skaidro farmaceite Zane Melberga.

1. Pret deguna tūsku

Lai mazinātu deguna tūsku vai to, ka tas ir aizlikts un ir grūtības elpot, ieteicams lietot tūsku mazinošos līdzekļus – deguna aerosolus vai pilienus. To sastāvā parasti ir aktīvā viela, kas sašaurina asinsvadus, tādā veidā samazinot tūsku un atvieglojot elpošanu. Ilgstoši lietojot šos līdzekļus var parādīties blakusparādība – sausa deguna gļotāda, tāpēc tos jālieto atbilstoši savam vecumam, ar vismaz trīs stundu intervālu un ne ilgāk par 7 līdz 14 dienām. Tāpat šādus aerosolus vai pilienus var lietot bērni, taču tikai vecāku uzraudzībā, lai nepārsniegtu dienas devas limita robežu. Tūsku var arī mazināt ar aerosoliem, kuru sastāvā ir sāls šķīdums.

2. Lai mitrinātu deguna gļotādu

Ja jūtat, ka deguna gļotāda ir pārāk sausa, var lietot mitrinošos līdzekļus, kuru sastāvā ir hialuronskābe, smiltsērkšķu eļļa vai olīveļļa. Šie līdzekļi arī ir pieejami gan aerosolu iepakojumā, gan pudelītēs ar pipeti. Deguna gļotādu var sausināt ne tikai tūsku mazinošo līdzekļu lietošana, bet arī pārāk sauss gaiss iekštelpās, ko ietekmē apkures sezona, tāpēc šos līdzekļus var lietot arī ikdienā profilakses nolūkos.

3. Ko labāk izvēlēties – aerosolu vai pilienus?

Dažādās līdzekļu formas galvenokārt atšķiras no lietošanas ērtuma. Aerosolus ir ērtāk lietot, jo nav jāieņem īpašs stāvoklis, lai to lietotu, kā arī to dozēt ir vieglāk, tāpēc tie būs īpaši piemēroti bērniem, kuri nelabprāt lieto zāles saaukstēšanās laikā. Savukārt, ja izvēlamies lietot pilienus ar pipeti, parasti ir jāatliec galva, jāskaita pilieni, kas sarežģī to lietošanu. Farmaceite Zane Melberga atgādina, ka par piemērotākā līdzekļa izvēli un tā lietošanas biežumu ieteicams konsultēties ar farmaceitu.

4. Gēli degunam

Lai atvieglotu elpošanu un aizsargātu degunu iesnu gadījumā, var lietot deguna gēlus, kuru sastāvā ir priežu ekstrakts. To var lietot bērni un pieaugušie tad, kad ir iesnas, kā arī profilaktiskos nolūkos, lai pasargātu no dažādiem vīrusiem. Gēls ir jāuzsmērē vienmērīgā kārtā uz deguna ādas deguna priekštelpā divas līdz četras reizes dienā.

4. Deguna skalošana

Lai atbrīvotu degunu no izdalījumiem, kas tajā sabiezē un uzkrājas, kā arī atvieglotu elpošanu, ieteicams to skalot ar sāls ūdeni. Var lietot aerosolus, kuru sastāvā jau ir sāls šķīdums vai arī veikt tiešo deguna skalošanu. Piemēram, viena no vienkāršākajām metodēm ir – uzliet šķīdumu uz plaukstas un iešņaukt degunā. Pēc tam deguna saturs maigi jāizšņauc, lai nejauši nepārplēstu kādu deguna asinsvadu. Deguna skalošanu ieteicams atkārtot vienu līdz divas reizes dienā.

5. Uztura bagātinātāji

Lai nodrošinātu optimālu elpceļu funkciju un atvieglotu elpošanu, papildu visiem iepriekš minētajiem līdzekļiem var lietot uztura bagātinātājus tablešu formā. To sastāvā ir tādas dabiskās sastāvdaļas kā gaiļbiksīšu ziedu sausais ekstrakts vai priežu mizas sausais ekstrakts.

6. Ēteriskās eļļas

Lai atvieglotu elpošanu, var lietot dažādas ēteriskās eļļas, it sevišķi mentola vai eikalipta. Piemēram, dažus pilienus ēteriskās eļļas var pievienot bļodiņai silta ūdens, kas pēc tam jānovieto istabā, bērniem neaizsniedzamā vietā. Ēteriskās eļļas ir īpaši jāsargā no bērniem, jo tās var kairināt viņu jūtīgos elpceļus. Tāpat ēteriskās eļļas nedrīkst tiešā veidā pilināt degunā, jo tā var apdedzināt jūtīgo deguna gļotādu.

Kurā brīdī jāvēršas pie ārsta?

Ja iepriekš aprakstītie līdzekļi nepalīdz, rinīta simptomi tikai pastiprinās vai arī parādās jauni, ieteicams doties pie ārsta. Tāpat svarīgi pievērst uzmanību līdzekļu lietošanas instrukcijai un nelietot tos pārāk ilgi, jo deguna gļotāda var pie tiem pierast. Tā rezultātā var attīstīties medikamentozais rinīts, kas var vēl vairāk apgrūtināt elpošanu un radīt spēcīgas galvas sāpes. Atveseļošanās pēc saslimšanas ar šādu rinīta paveidu parasti ir ilga un sarežģīta.