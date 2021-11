Onkoloģijas diena 2021 veltīts kolorektālajam vēzim

Latvijas Onkologu asociācija katru gadu rīko onkoloģijas dienu un šajā gadā tā tiek veltīta kolorektālajam vēzim. Resnās un taisnās zarnas vēzis jeb kolorektālais vēzis ir viens no visbiežāk sastopamajiem ļaundabīgajiem audzējiem un Latvijā katru gadu ar to saslimst vairāk nekā tūkstoš cilvēku. Kā rāda Nacionāla Veselības dienesta dati, atsaucība uz valsts apmaksātajiem profilaktiskajiem izmeklējumiem ir ļoti zema – 2020. gadā tikai 14,6% iedzīvotāji vecuma grupā no 50 līdz 74 gadiem veica zarnu vēža profilaktisko testu, bet 2021. gada pirmajā pusgadā šo testu veikuši tikai 8%.