Noturēt imunitāti par spīti valdošajiem vējiem

Organisma imunitātes stiprināšanai tiek ieteikti visdažādākie līdzekļi, kuros orientēties nudien nav viegli. Nūjot katru dienu vai pieslieties roņu kustībai? Praktizēt jogu vai iet pirtī? Dzert zāļu tējas vai vitamīnus? Un kas no tā visa der tieši man?

Ja cilvēku neuzrunā fiziskas aktivitātes vai arī tām gluži vienkārši neatliek laika, viens no efektīvākajiem līdzekļiem ir uztura bagātinātāji. Bet arī tie ir gana dažādi, lai cilvēks bez priekšzināšanām apjuktu. Palasot pieejamo informāciju, jāsecina, ka lielākā daļa šo līdzekļu ir paredzēti imūnsistēmas stimulēšanai, panākot strauju un jaudīgu reakciju, savukārt cita – tās lēnam un stabilam atbalstam.

Pirmajā mirklī šķiet, ka efektīvāks, protams, ir pirmais risinājums. Tomēr izrādās, ka, pārspīlējot ar stimulēšanu, iespējams panākt gluži pretēju reakciju – speciālisti aicina aizdomāties, jo ar šo “būstu” jeb trieciendevu organisma imūnsistēma tiek izsista no dabiskā līdzsvara un var „saiet grīstē“.

Piemēram, zinātniskā žurnāla “Food Chemistry” publicētajā rakstā minēti nesen veikta pētījuma rezultāti, kas apliecina, ka sagatavot organisma imūnsistēmu iespējamajam apdraudējumam (iekaisumam, saslimšanai, infekcijai) vislabāk var palīdzēt imūnmodulatori – vielas, kas regulē imūnsistēmas reakciju uz apdraudējumu.

Viss atkarīgs no homeostāzes – dzīvo organismu mehānisma, kas stabilizē arī imūnsistēmas darbību attiecībā pret mainīgu apkārtējo vidi. Organismu stiprina pastāvīga homeostāze visās funkcijās, piemēram, temperatūras un hormonu līdzsvara uzturēšanā, tāpat arī imūnsistēma ir veidota, lai saglabātu nemainīgu stāvokli, darbotos optimāli un efektīvi reaģētu uz saslimšanu.

Tikai vienmērīgi stipra imūnsistēma ir precīzi sagatavota darbībai. Jeb runājot tautas valodā - „kas lēni nāk, tas labi nāk“. Tā kā stabila un uzticama imūnsistēma ir tieši tas, kas man un manai ģimenei patlaban ir vajadzīgs, ķēros pie atbalstoša produkta meklēšanas aptiekā.

Tā es uzzināju par uztura bagātinātāju "LYLimmunUP" – farmaceite šo nosauca par “imunitātes zelta izlasi” un savu ieteikumu pamatoja ar to, ka šis dabisko vielu savienojums imunitātes atbalstam un stiprināšanai ir radīts īpaši Latvijas iedzīvotājiem, ņemot vērā mums raksturīgās saslimšanas un vīrusus, kā arī klimata īpatnības un dzīvesveidu.

Mani, pirmkārt, uzrunāja "LYLimmunUP" sastāvdaļas, kas kopā veido īstu dabas spēka lādiņu. Dienas devā - divās kapsulās apvienoti 6 augu – ehinācijas, rozmarīna, liepziedu, melnā plūškoka augļu, aronijas un citronmētras – ekstrakti, 5 imūnajai vitalitātei nepieciešamākie vitamīni – C, D3, A, B6 un B9 – un 4 nozīmīgas minerālvielas aminoskābju helātu formā – cinks, varš, selēns un dzelzs.

Tā kā pēdējā laikā īpaši interesējos par veselīgu uzturu, vārdu savienojumu „aminoskābju helāti“ biju ievērojusi jau iepriekš – tās ir organiskas minerālvielu molekulas, kuras organisms spēj viegli piesaistīt un izmantot (tā notiek ar nebūt ne visām nepieciešamajām minerālvielām). Bez tam "LYLimmunUP" ietilpst arī citrusaugļu bioflavonoīdi – organisma apgādātāji ar antioksidantiem un cīnītāji ar dažādiem vīrusiem.

Otrkārt, šim “imunitātes stabilizatoram” ir teju supervaroņa spējas: tas atvieglo gripas un saaukstēšanās simptomus, profilaktiski sargā elpceļus no saslimšanām un uztur spēkā to aizsargspējas, kā arī nomierinoši iedarbojas uz rīkles gļotādu, elpceļiem un balss saitēm. "LYLimmunUP" palīdz funkcionēt dažādiem orgāniem un orgānu sistēmām – muskuļiem, imūnsistēmai, nervu sistēmai u. c. –, piedalās enerģijas ieguves, psiholoģisko un kognitīvo funkciju, darbaspēju stiprināšanā, ir lielisks organisma sabiedrotais cīņā pret fizisku un psiholoģisku pārslodzi, nogurumu un nespēku, locītavu, galvas un zobu sāpēm.

Turklāt efektīvi sabalansētais augu, vitamīnu un minerālvielu apvienojums regulē miega kvalitāti – tas palīdz viegli iemigt, bet neizraisa miegainību. "LYLimmunUP" lieliski iedarbojas arī uz asinsvadu sistēmu, uzlabojot asinsriti, kavējot aterosklerotisku procesu attīstību un sekmējot sarkano asinsķermenīšu un hemoglobīna normālu veidošanos.

Divas kapsulas "LYLimmunUP" ik rītu pēc brokastīm man sniedz pārliecību, ka esmu gatava nevis pārziemot, bet gan sagaidīt ziemu, bruņojusies ar smaidu, stabilu un stipru imūnsistēmu!

Rudenī iegādājies "LYLimmunUP" aptiekās ar atlaidi -20%.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®.