7 dabiskas iespējas, kā aizkavēt ādas novecošanu

Ādas novecošanā nozīmīga loma ir iekšējiem faktoriem – gēniem un hormoniem –, taču lielāko daļu tomēr nosaka ārējie faktori, un tos var ietekmēt. Šādi faktori, piemēram, ir atrašanās saulē, uzturs un stress. Piedāvājam īsu ceļvedi, kā atvairīt grumbu veidošanos un iespējami ilgāk saglabāt ādai jaunu un veselīgu izskatu.

1. Sargājiet ādu no saules!

Ādas apsauļošana ir veselībai ārkārtīgi svarīga, jo tā mēs apgādājam organismu ar tik ļoti vajadzīgo D vitamīnu, un tomēr sauļošanās ir pirmais iemesls, kas liek ādai novecot, un sevišķi tas attiecas uz priekšlaicīgu novecošanu jeb, kā vēl to dēvē, – fotonovecošanu, kas var izpausties kā grumbas, noslīdējusi, sausa vai raupja āda, vecuma plankumi, asinsvadu paplašināšanas, kas veido tā sauktās zirnekļu kājas (medicīniski to sauc par telangiektāziju), aktīniskā keratoze (raupji, sabiezējuši sarkanbrūni vai melnīgsnēji ādas laukumi, kas var attīstīties līdz ādas vēzim).

Tāpēc pirmais svarīgais solis ir katru dienu aizsargāt sejas ādu ar cepuri, kas to noēno, vai ar saules aizsargkrēmu. Lielisks variants ir lietot mitrinošu dienas krēmu, kurā jau ir iekļauta aizsardzība pret UV stariem, taču izvēlieties dabīgas formulas, kuru pamatā ir cinka oksīds vai titāna dioksīds, nevis ķīmiskie filtri, kas var nodarīt vairāk ļauna nekā laba.

Tāpat meklējiet tādus produktus, kuru sastāvā ir antioksidanti, jo šiem dabīgajiem brīvo radikāļu apkarotājiem ir būtiska loma, pasargājot ādu no saules UV staru radītā bojājuma.

2. Ēdiet labu pārtiku

Tas, ko ēdat, var ļoti nozīmīgi ietekmēt ādas stāvokli. Kopumā jācenšas ievērot sabalansētu diētu, ēdot krāsainus, rūpnieciski nepārveidotus produktus. Bet ir atsevišķi produkti, kurus vērts iekļaut uzturā, un tādi, no kuriem vēlams atteikties.

Šiem sakiet “jā”! Ēdiet produktus, kas bagātīgi satur antioksidantus un citas bioloģiski aktīvas vielas, – zaļo lapu dārzeņus, selerijas, sparģeļus, sīpolus, ķiršus, vīnogas, meloni, ābolus, bumbierus, žāvētus augļus, visdažādākās pupiņas, sviesta pupiņas, riekstus un olīvas. Šiem produktiem, šķiet, piemīt aizsargājošs efekts, kas neļauj ādai novecot.

Šiem sakiet “nē”! Neēdiet daudz saldinātu produktu kā kūkas un smalkmaizītes un nedzeriet saldinātus gāzētos dzērienus.

Šos produktus saista ar ādas grumbu pastiprinātu veidošanu un uzskata, ka tie proteīnu glikolizācijas procesā ādā, kad cukura molekula piesaistās olbaltumvielas molekulai, sekmē ādas novecošanas procesu.

Šiem sakiet “jā”! Iekļaujiet savā uzturā veselīgos taukus kā olīveļļas mononepiesātinātās taukskābes vai Omega 3 taukskābes – alfa linolēnskābi, ko satur valrieksti un atsevišķas sēklas un sēklu eļļas, piemēram, kaņepju eļļa, čia un linsēklu eļļa. Šie tauki tiek saistīti ar lēnāku ādas novecošanu.

Šiem sakiet “nē”! Neēdiet pārlieku daudz piena produktu. Kāds pētījums liecina, ka cilvēkiem, kas uzturā mazāk lietoja sviestu, margarīnu un citus piena produktus, āda bija visnegrumbainākā.

Šiem sakiet “jā”! Ēdiet produktus, kas bagātīgi satur C vitamīnu, piemēram, apelsīnus, citronus, zemenes, kivi, brokoļus, lapu kāpostus un papriku. Pētnieki apgalvo, ka cilvēkiem, kas ar uzturu uzņem daudz C vitamīna, ir mazāk krunku un āda nav tik sausa, ko saista ar tās novecošanu. Un vēl dzeriet daudz ūdens (vēlams, filtrēta), lai uzturētu ādu labi mitrinātu.

3. Lietojiet papildus uztura bagātinātājus

Atsevišķi uztura bagātinātaji var palīdzēt attālināt ādas novecošanu. Lūk, daži, ko vērts izmēģināt.

Astaksantīns. Atklāts, ka šis tumši sarkanais pigments, ko satur dažādi jūras produkti, sekmē grumbu izlīdzināšanos, uzlabo ādas elastību, tekstūru, uztur ādu labāk mitrinātu un samazina vecuma plankumus.

Ieteicamā dienas deva: 4–6 mg.

C vitamīns. Kādā nepublicētā pētījumā, ko finansējis ražotājs, cilvēki, kas mēnesi katru dienu lietoja trīs paciņas Altrient Liposomal Vitamin C, ievēroja, kā ādas elastība un stingrība uzlabojās par 60 %, kā arī samazinājās sīkās līnijas un krunciņas.

Ieteicamā dienas deva: 1–3 paciņas Altrient Liposomal Vitamin C (1000–3000 mg).

Multiantioksidanti. Kvalitatīva antioksidantu formula nodrošinās ādai lielisku aizsardzību. Viens šāds klīniski pārbaudīts antioksidantu preparāts ir Pharma Nord Evelle, kurā apvienots C vitamīns, E vitamīns, karotinoīdi, selēns, cinks, aminoskābes un glikozamīnglikāni (polisaharīdi), melleņu ekstrakts un jūras priežu mizu ekstrakts. Pētījumā atklāts, ka tas uzlaboja ādas elastību un samazināja raupjumu. Otrs līdzeklis ir Imedeen Derma One. Tas ir uztura bagātinātājs, kas satur patentētu jūras augu kompleksu, C vitamīnu un cinku, kuri var uzlabot ādas stāvokli un nepieļaut fotonovecošanas radīto bojājumu parādīšanos.

Ieteicamā dienas deva: lietojiet, kā ražotājs norādījis lietošanas instrukcijā.

4. Atbrīvojieties no stresa

Psiholoģisks stress var nelabvēlīgi ietekmēt ādu, tāpēc apsveriet iespēju apgūt stresa samazināšanas tehnikas kā meditācija un joga. Patiesībā jogai ir ne tikai relaksējošs, bet arī citādi pozitīvs efekts.

Pētījumi rosina domāt, ka joga var uzlabot audu funkcionēšanu, glikozes kontroli un antioksidantu līmeni, kam attiecībā uz ādu varētu būt pretnovecošanas efekts.

5. Izmēģiniet akupunktūru

Kosmētiskā akupunktūra, kad, lai uzlabotu izskatu, adatiņas dur galvā, sejā un kaklā, ir pretnovecošanas tehnika, kas strauji iemanto popularitāti. Un, lai gan par to vēl ir maz pētījumu, kuros novērtēta tās efektivitāte, vienā provizoriskā pārbaudē atklāts, ka kosmētiskā akupunktūra pēc piecām procedūrām uzlabojusi ādas elastību.

6. Izvēlieties pareizos ādas kopšanas līdzekļus

Veikalos netrūkst krēmu, losjonu un serumu, kas sola novērst novecošanas pazīmes, taču kurš no tiem patiešām būs efektīvs? Iesakām izvēlēties pilnībā dabīgas krēmu formulas, jo daudzi standarta krēmi satur kaitīgas ķīmiskas vielas, piemēram, parabēnus, kas var bojāt ādu.

Meklējiet līdzekļus, ko piedāvā dabīgās kosmētikas zīmoli, kas ir piesātināti ar antioksidantiem, brīvo radikāļu apkarotājiem, kuri var samazināt iekaisumu, veicināt kolagēna veidošanos un novērst saules radītos bojājumus.

Lūk, daži galvenie antioksidanti, kurus ir vērts meklēt krēmu sastāvā. Tie visi apstiprinājuši, ka, uzklāti ikdienā uz ādas, spēj uzlabot ādas stāvokli. Tiesa, varētu būt nepieciešami vairāki mēneši, līdz būs pamanāma atšķirība.

Koenzīms Q10 var būtiski samazināt grumbas pat, ja krēma sastāvā ir tikai viena procenta koncentrācijā.

var būtiski samazināt grumbas pat, ja krēma sastāvā ir tikai viena procenta koncentrācijā. C vitamīns lieliski palīdz atjaunot saules bojātu ādu, īpaši – samazināt dziļās grumbas un uzlabot ādas elastību.

lieliski palīdz atjaunot saules bojātu ādu, īpaši – samazināt dziļās grumbas un uzlabot ādas elastību. Niacīnamīds (B3 vitamīns) var padarīt mazāk izteiktas vairākas novecošanas pazīmes, ieskaitot hiperpigmentāciju, smalkās līnijas un grumbas, ādas apsārtumu un plankumus, uzlabot ādas toni un novērst dzeltenīgo nokrāsu, un samazināt ādas elastības zudumu.

var padarīt mazāk izteiktas vairākas novecošanas pazīmes, ieskaitot hiperpigmentāciju, smalkās līnijas un grumbas, ādas apsārtumu un plankumus, uzlabot ādas toni un novērst dzeltenīgo nokrāsu, un samazināt ādas elastības zudumu. Alfa liposkābe (ALA) ir labs variants raupjai ādai.

ir labs variants raupjai ādai. E vitamīns var padarīt ādu maigāku un palīdzēt saglabāt mitrumu.

var padarīt ādu maigāku un palīdzēt saglabāt mitrumu. Zaļās tējas ekstrakts var uzlabot ādā mitruma līmeni un novērst raupjumu.

var uzlabot ādā mitruma līmeni un novērst raupjumu. Meklējiet arī peptīdus, olbaltumvielu daļu, kas var atdarināt molekulu secību, piemēram, to, kāda ir kolagēnam vai elastīnam. Uzklājot šos peptīdus uz ādas, var veicināt kolagēna sintēzi un aktivizēt ādā vielmaiņu.

7. Pārstājiet smēķēt!

Ja jūs smēķējat, lūk, vēl viens iemesls, kāpēc pārtraukt to darīt: smēķēšana palielina matrices metaloproteināzes daudzumu – tas ir enzīms, kas sadala ādā saistaudus un kolagēna un elastīna šķiedras. Un pētījumi liecina – jo ilgāk jūs smēķējat, jo sliktāk āda izskatās.

Labā ziņa ir tā, ka, pārtraucot smēķēt, ādas bioloģiskais vecums var samazināties pat par vairāk nekā desmit gadiem.