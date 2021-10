Kam jābūt mājas aptieciņā?

Kā uzglabāt mājas aptieciņu?

Aptieciņas saturu nosaka dažādi faktori – ģimenes locekļu vecums, dzīvesvieta, dzīvesveids. Neatkarīgi no satura, galvenais atcerēties aptieciņu uzglabāt pareizi.

atrašanās vieta – gan vannasistaba, gan virtuve plīts tuvumā var būt pārāk mitras, labāk izvēlēties sausu, tumšu, bērniem nepieejamu vietu;

– gan vannasistaba, gan virtuve plīts tuvumā var būt pārāk mitras, labāk izvēlēties sausu, tumšu, bērniem nepieejamu vietu; derīguma termiņš – regulāri jāseko līdzi katras preces termiņam un jānomaina tās, kas tuvojas termiņa beigām, šī iemesla dēļ jāsaglabā katras preces oriģinālais iepakojums, uz kura parasti atrodams derīguma termiņš;

– regulāri jāseko līdzi katras preces termiņam un jānomaina tās, kas tuvojas termiņa beigām, šī iemesla dēļ jāsaglabā katras preces oriģinālais iepakojums, uz kura parasti atrodams derīguma termiņš; lietošanas instrukcijas – tās vienmēr jāsaglabā līdz ar medikamentiem, lai varētu to pārlūkot nepieciešamības gadījumā.

Par derīguma termiņiem jāatceras, ka dažām precēm (piemēram, acu pilieniem, klepus sīrupiem) termiņš atkarīgs no atvēršanas datuma. Šādiem produktiem ieteicams uz iepakojuma pašam uzrakstīt datumu, kad tas atvērts vai līdz kuram derīgs.

Ko likt savā aptieciņā?

Aizdomās par saslimšanu pirmais palīgs bieži vien ir termometrs. To pieejamie veidi šobrīd ir dažādi, to skaitā stikla, digitālie un bezkontakta. Termometru jāizvēlas pēc savām vajadzībām. Ģimenēm ar maziem bērniem ieteicams bezkontakta infrasarkanais termometrs, kura lietošana ir ātra un ērta. To varēs izmantot arī ēdiena, ūdens vanniņas temperatūras izmērīšanai.

Cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un gados vecākiem cilvēkiem būtu labi, ja mājās būtu atrodams precīzs asinsspiediena mērītājs, ar kuru sekot līdzi izmaiņām spiedienā un pulsā.

Mājas aptieciņa nebūs pilnīga bez pārsienamajiem materiāliem – marlēm, saitēm, dažādu izmēru un veidu plāksteriem, kā arī vati un vates tamponiem.

Pēc ārsta ieteikuma var būt vajadzīgs arī inhalators bērniem vai pieaugušajiem, kas piemērots astmas, alerģiju un dažādu elpceļu saslimšanu ārstēšanai.

Medikamenti mājas aptieciņai

Galvenās medikamentu grupas, ko ieteicams turēt pie rokas katram gadījumam:

līdzekļi pret paaugstinātu temperatūru un drudzi,

un drudzi, pretsāpju līdzekļi (nopērkami dažādi līdzekļi galvas, zobu, menstruāciju u.c. sāpēm);

līdzekļi (nopērkami dažādi līdzekļi galvas, zobu, menstruāciju u.c. sāpēm); preparāti pret saaukstēšanos un klepu - šeit noderēs sūkājamās tabletes vai sīrupi, zāļu tējas;

un klepu - šeit noderēs sūkājamās tabletes vai sīrupi, zāļu tējas; medikamenti kuņģa un zarna trakta darbībai ;

; alerģiskiem cilvēkiem noderēs arī kāds pretalerģijas līdzeklis , vieglākos gadījumos tas var būt krēms, kas mazina alerģisku niezi;

, vieglākos gadījumos tas var būt krēms, kas mazina alerģisku niezi; viegli un dabīgi nomierinoši līdzekļi, kas palīdz stresa vai bezmiega gadījumā

Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par zāļu lietošanu konsultēties pie ārsta vai farmaceita.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Tāpat arī ļoti svarīgi atcerēties, ka vairākām cilvēku grupām, piemēram, bērniem un it īpaši grūtniecēm ir šaurs droši lietojamo medikamentu loks, tāpēc šaubu gadījumā pirms jebkura preparāta lietošanas vienmēr ieteicams konsultēties ar ārstu.

Līdzekļi sadzīves traumu gadījumā

Aptieciņā ieteicams uzglabāt kādu dezinficējošu līdzekli, ar ko tīrīt mazas brūces. Tās var būt šķīdums vai kāds īpaši šim nolūkam radīts aerosols.

Pretapdegumu ziede vai aerosols palīdzēs gan nelieliem karsta ūdens vai uguns izraisītiem apdegumiem, gan saules apdegumiem.

Sasitumu vai sastiepumu gadījumā noderēs kāds aerosols vai aukstuma gels, kas lietojams ārīgi un mazina iekaisumu un sāpes.

Būtiski savu mājas aptieciņu regulāri pārskatīt un atjaunot. Ja pamanāt, ka kāda prece iztrūkst vai tai ir beidzies derīguma termiņš, palīdzēt varēs aptieka InternetAptieka.lv.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar internetaptieka.lv.