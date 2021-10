18 Foto Pie Stradiņu slimnīcas sastājusies NMPD automašīnu rinda +14 Skatīties vairāk

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits dienā pieaudzis par 7,4%

Par veselību Jauns.lv / LETA

Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietots 121 Covid-19 pacients, bet 16 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1037 līdz 1114, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.