Stacionēto Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 980

Jauns.lv / LETA

Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 140 Covid-19 pacienti, bet 89 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 954 līdz 980, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.