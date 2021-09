Katram cilvēkam vismaz vienu reizi mūžā ir jāveic C hepatīta infekcijas pārbaude

Visiem hepatīta vīrusiem ir viena kopīga īpašība – tie bojā aknu audus, tomēr, inficēšanās ceļš un slimības gaita tiem ir atšķirīgi. Šobrīd Latvijā visvairāk izplatītie ir B un C hepatīts. Jāuzsver, ka C hepatīts ir nopietna infekcijas slimība, pret kuru nav vakcīnas, tomēr tā ir izārstējama. C hepatīta ārstēšanu apmaksā valsts.



Pacientam vai jebkuram Latvijas iedzīvotājam mājaslapā iespējams iegūt informāciju par vīrushepatītu atšķirībām, hepatīta ietekmi uz aknām, C hepatīta izplatīšanos un inficēšanās profilaksi, slimības diagnozes noteikšanu kā arī tā ārstēšanu. Tāpat mājaslapā iespējams veikt zibensaptauju, atbildot uz 10 jautājumiem, lai noskaidrotu "vai esi C hepatīta riska grupā?".

Atklāt C hepatīta vīrusa klātbūtni organismā var, izdarot testu - mājas lapā var iegūt informāciju par C hepatīta pārbaudes iespējām un vietām, kur šīs analīzes var veikt.

Kur iespējams veikt C hepatīta pārbaudes?

Pie ģimenes ārsta.

Jebkurā laboratorijā par maksu vai ar apdrošināšanas polisi.

Asins donoru centrā, nododot asinis kā donoram – bez maksas.

HIV profilakses punktos – anonīmi un bez maksas.

Ieskaties www.chepatits.lv, tā ir mājaslapa, kura tapusi sadarbībā ar Latvijas Infektologu, Hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociāciju “LIHHASA”, C hepatīta pacientu apvienību, Baltijas HIV asociāciju “BaltHIV” un SIA “AbbVie”.