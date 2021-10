Rūpes par ādu – nevainojama vizuālā tēla pamats

Mans ikdienas darbs ir saistīts ar cilvēkiem – vizuālā tēla un makeup veidošanu. Ādas kvalitātei ir būtiska loma manā darbā. Tieši tas, kā tiek kopta sejas āda mājas apstākļos, noteiks to, kādi produkti man būs jāizvēlas, veidojot meikapu, un kā tas izskatīsies uz sejas ādas. Ādas kopšanas paradumi nekādā veidā neietekmēs meikapa noturību, taču kopējo ādas izskatu noteikti!

Makeup māksliniece Jana Kozlova. (Foto: Publicitātes)

Pirms meikapa uzklāšanas iesaku sagatavot sejas ādu, izvēloties tieši konkrētajam ādas stāvoklim atbilstošus produktus! Būtiski ir sākt ar delikātu attīrīšanu, pievēršot uzmanību tam, ka izvēlētais produkts pārlieku nesausinās ādu, bet gan maigi, taču efektīvi attīrīs, tajā pat laikā mitrinot un barojot ādu. Kad sejas āda ir tīra, sekojoši nepieciešams uzklāt līdzekli, kas bagātināts ar hialuronskābi – tas efektīvi mitrinās un atjaunos ādu, padarot to tvirtu un elastīgu.

JAUNUMS FILLERINA Pre- Fillerina krēmveida tīrīšanas līdzeklis

Foto: Publicitātes

Kā pareizi parūpēties par ādu pēc makeup?



Kvalitatīvi dekoratīvās kosmētikas produkti nebojās sejas ādu, ja vien būs izvēlēti pareizi!



Tonālo krēmu jāpiemeklē atbilstoši ādas tipam un stāvoklim, neņemot vērā savas vēlmes pēc ilgnoturīga un matējoša klājuma efekta. Tikai tā ir iespējams iegūt ne tikai skaistu meikapu, bet arī nekaitēt savai ādai.



Būtiski – vienmēr notīrīt uzklāto kosmētiku, neatstājot tonālā krēma, pūdera, lainera vai tušas paliekas. Pēc dekoratīvās kosmētikas lietošanas, piemērotākais būs intensīvi mitrinošs krēms.

Mūsdienās kosmētikas klāsts ir ļoti plašs. Kā tajā neapjukt un izvēlēties piemērotāko, labāko līdzekli ādas kopšanai?



Es ieteiktu izvēlēties produktus, pievēršot īpašu uzmanību izstrādātāja informācijai, tā pētnieciskajai bāzei un inovācijām. Vairums ražotāju veido produktus, kuru pamatā ir zinātniski atzinumi un dziļš pētnieciskais darbs, tādēļ šie produkti nebūs lēti. Kvalitāte, izejvielas un patentētais ražošanas process pieprasa izmaksas. Atrodi produktu, ražotāju, kura koncepcija, ideja un piedāvājums sakrīt ar tavējo un uzticies profesionāļiem! Meklē padomu pie ārsta, farmaceita vai kosmētiķa, jo tikai nopietna un pārdomāta produkta izvēle sniegts sejas ādai atbilstošu kopšanu un rezultātu.

Tiek daudz runāts par hialuronskābi, peptīdiem un kolagēnu ādas jaunības saglabāšanā. Kāda ir šo sastāvdaļu loma kosmētikā?



Dekoratīvajā kosmētikā šie produkti sniedz efektīgāku vizuālo izskatu vienlīdz kopjot un rūpējoties par sejas ādu arī esot uzkrāsotai. Kopjošajā kosmētikā šo komponentu saturošie līdzekļi efektīvi un intensīvi kopj, atjauno un izlīdzina ādu, to padarot tvirtāku. Tiek iegūts svaigs, veselīgs vizuālais tēls.

Foto: Publicitātes

Pastāstiet, lūdzu, kā vērtējat Fillerina produktu iedarbības efektivitāti?



Fillerina ir augstas kvalitātes, zinātniski pierādīti, patentēti produkti, kas sniedz efektīvu un noturīgu rezultātu.



Esmu sajūsmā par Fillerina nakts krēmu! Varu teikt, ka šis ir vienīgais produkts, pēc kura redzēju rezultātu diezgan ātri. Sāku novērot, ka pazuda horizontālās krunkas pieres zonā. Bieži savām klientēm novēroju krunkas, kas parādījušās ādas atūdeņošanās dēļ. Šis krēms ir īstais, lai risinātu šo aktuālo problēmu. To varu ieteikt jebkuram ādas tipam, kas ir izslāpusi pēc mitruma. Pateicoties dažādā veida hialuronskābes molekulām, āda tiek reģenerēta un mitrināta dziļajos slāņos.

Lietojot krēmu, redzu arī kā mainās ādas kvalitāte – tā kļūst tvirtāka, tā ir tādā kā tonusā. Iepriecināja tas, ka, izmantojot minimālu produkta daudzumu, tas sniedz efektu. Respektīvi, krēms pietiks ilgam laikam.

Kam jūs rekomendētu Fillerina kosmētiku?



Ikvienai sievietei, kurai rūp sejas ādas izskats un jo īpaši tai, kurai nepieciešama intensīva ādas mitrināšana, taču ierastie produkti nesniedz gaidīto rezultātu. Noteikti šī kosmētika patiks arī vīriešiem, jo, to lietojot, rezultātu iespējams iegūt ātri. Smarža ir neitrāla un tekstūras ļoti patīkamas. Vīrieši nedrīkstētu aizmirst, ka par sejas ādu ir jārūpējas!

Dr.med. Agnese Ruskule. (Foto: Publicitātes)

Dr.med. Agnese Ruskule– preventīvās medicīnas ārste, dermatoveneroloģijas rezidente dalās ar iespaidiem par Fillerina kosmētiku.

Foto: Publicitātes

FILLERINA dermo-kosmētiskās pildvielas komplekts



Ādai novecojot, strauji samazinās hialuronskābes koncentrācija ādā. Kā rezultātā veidojas mikroreljefa izmaiņas, mazākas un lielākas krunciņas, kā arī izteikts ādas sausums. Dermo-kosmētiskās pildvielas komplekts apvieno 6 dažādas hialuronskābes blīvuma molekulas (sākot no 1000 daltoni līdz 2 miljoni daltonu lielu molekulu). Katra blīvuma molekula mitrina ādu savā noteiktā ādas slānī, visvairāk mitrinot virspusējo ādas slāni epidermu, kas atbild par pirmajām-sīkajām ādas krunciņām. Produkta iepakojums un lietošana nodrošina precīzu produkta uzklāšanu tieši uz problēmas zonas, ka sniedz efektīvāko rezultātu. To var uzklāt gan acu zonā, gan pieres daļā vai uz visas sejas vienlaicīgi, gan uz kakla un dekoltē.

Produktu uzklāšana prasa mazliet vairāk laika nekā ierasts, uzklājot tikai vienu produktu, bet tas ir to vērts! Iesaku uzklāt uz nakti, jo kā jebkuri hialuronskābes bagāti produkti var nedaudz “velties”. Apsolu, ka no rīta vēl modīsies ar mitrinošu plēvītes sajūtu uz sejas. Tātad, tas strādā kamēr mēs guļam!

Raksts tapis sadarbībā ar Biofarmacija